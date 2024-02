Firmy jsou v otázce umělé inteligence opatrné. Více než čtvrtina z nich zakázala zaměstnancům AI nástroje používat

Navzdory všeobecnému nadšení z nástupu umělé inteligence (AI) se spousta firem rozhodla tuto technologii zatím aktivně nevyužívat. Podle studie IT společnosti Cisco plynou jejich obavy především z ohrožení legislativních předpisů a práv duševního vlastnictví. Tyto důvody uvedlo 69 procent z celkových 2600 dotázaných. Téměř stejným rizikem je ale podle oslovených podniků i únik citlivých dat.

„Organizace vnímají generativní AI jako zásadně odlišnou technologii s novými výzvami. Více než 90 procent respondentů se domnívá, že vyžaduje nové techniky správy dat a rizik, protože na tom závisí zachování důvěry zákazníků,“ říká bezpečnostní expert Cisco Milan Habrcetl.

Omezení i úplný zákaz

Z průzkumu Cisco dále vyplývá, že určitou formu kontroly zadávání dat do ChatGPT a podobných nástrojů zavedly bezmála dvě třetiny všech podniků. Jen 61 procent společností pak přesně určilo, jaké nástroje mohou jejich zaměstnanci používat, a více než čtvrtina z nich se aktuálně rozhodla pro striktní zákaz AI.





Podobná zjištění přitom přinesly už analýzy provedené v minulém roce, a to například společností BlackBerry, která shodně poukazovala na obavy z bezpečnosti u minimálně dvou třetin respondentů, a navíc zjistila i to, že restrikce nejčastěji navrhuje IT oddělení těchto firem, zatímco generální ředitelé kontrolovali situaci jen zhruba u poloviny případů.

Nyní se navíc ukazuje, že zaměstnanci často do nástrojů generativní umělé inteligence zadávají problematická data včetně interních informací. Společnosti Cisco to potvrdila téměř každá druhá organizace. A dalších 48 procent pak přiznalo, že došlo dokonce ke sdílení dat o ostatních zaměstnancích. Ke gigantům typu Amazonu, Samsungu nebo Deutsche Bank, kteří oznámili omezení umělé inteligence už v loňském roce, se tak rychle přidávají další společnosti.

Rostoucí investice do ochrany soukromí

V souvislosti s ochranou soukromí podnikají firmy i řadu dalších kroků. Nejvíce se jim přitom podle výsledků zmíněného průzkumu vyplácí investice do kvalitního zabezpečení dat. Výdaje na tyto účely se z jejich strany za poslední dva roky více než zdvojnásobily, přičemž až 95 procent z nich tvrdí, že díky tomu má i lepší ekonomické výsledky – výnosy z takových investic by měly být dokonce 1,6krát vyšší než náklady.

Velmi důležitá je navíc ochrana soukromí i pro samotné spotřebitele, kteří v tomto směru očekávají hlavně transparentnost a jasná stanoviska. „Ochrana osobních údajů je neoddělitelně spjata s důvěrou a loajalitou zákazníků. Ještě více to platí v éře umělé inteligence. Čtyřiadevadesát procent respondentů se domnívá, že jejich zákazníci by u nich nenakupovali, pokud by nedostatečně chránili data,“ uzavírá Milan Habrcetl.