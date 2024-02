S€X a žádné okurky. Propagovat erotické zboží je makačka, klíčová je spolupráce s influencery, tvrdí markeťačka sexshopu YOO.cz Hrubá

Dělat marketing pro sexshop je mnohem složitější, než by člověk očekával. Pro toto odvětví totiž na sociálních sítích existují přísná omezení, jež firmám nedovolují využít klasickou placenou reklamu. Na řadu tak musí přijít inovativnější metody, jako je třeba využití influencerů. Právě pro tuto variantu se rozhodl i tuzemský sexshop YOO.cz, který už ji úspěšně využívá zhruba tři roky.

„Když jsme v YOO přemýšleli, jak sexshop co nejlépe zpropagovat, navrhla jsem založení profilu na Facebooku a Instagramu. Tehdy jsem ještě netušila, jak složité bude získat sledující. Nemohli jsem totiž jít klasickou cestou reklam, protože společnost Meta je pro sexshopy prostě nepovoluje. Prvních pár měsíců jsme to ještě nějak zkoušeli, ale vůbec se nám nedařilo dostat se k lidem,“ vzpomíná Michaela Hrubá, šéfka marketingu společnosti Twixo Group, kam spadá právě i sexshop YOO.

Právě za této situace se zrodila myšlenka využít k propagaci profilu influencery. Většině oslovených lidí se do toho zpočátku nechtělo, jedna influencerka ale nakonec souhlasila. „Měli jsme velké štěstí, že hned tato první spolupráce byla úspěšná, protože se slečně podařilo dostat nás k lidem. Rozhodli jsme se tedy, že tento druh propagace zkusíme rozjet ve větším,“ zmiňuje Hrubá, podle níž je právě využití vlivných profilů v podstatě jediným způsobem, jak na sociálních sítích propagovat sexshop.

Pečlivě zvažovat konkrétní formu jednotlivých příspěvků, aby nedošlo k porušení přísných pravidel společnosti Meta, je ovšem nadále nutné tak jako tak, přičemž když k tomu dojde, následuje časově omezený ban, během něhož stránka nemůže publikovat zhola nic. To mimo jiné znamená, že v jednotlivých postech se nesmí objevit třeba slovo sex. Naštěstí je možné algoritmy stále takříkajíc přechytračit, takže marketingový tým YOO nahrazuje písmeno ,e‘ symbolem eura, z čehož vznikl s€x.





Naprostým tabu jsou při propagaci na ,sockách‘ rovněž jakékoliv explicitní fotografie. Problémy ale občas bývají i s některými ilustracemi, neboť algoritmům se například nelíbí ani zobrazení okurky. Meta navíc podle šéfky marketingu YOO pravidla jednou za čas zpřísňuje, takže co prošlo ještě před rokem, už může být v současnosti problematické.

Influenceři se často bojí

Spolupráci s influencery se rozhodně nepodaří realizovat ve všech případech. V počátcích tohoto snažení sice tým YOO oslovil spoustu lidí, většina z nich ale na jejich zprávy vůbec nereagovala nebo jakoukoliv spolupráci rezolutně odmítla. I v současnosti se firma nakonec dohodne jen s několika procenty těch, kterým na začátku nabídku předloží. Předsudky vůči sexshopům jsou totiž podle Hrubé stále velmi výrazné a influenceři se často bojí, že by jim propagace tohoto zboží mohla u sledujících uškodit.

Už samotný výběr lidí, které YOO kvůli spolupráci v prvé řadě osloví, má podle Hrubé několik pravidel: „Měli by mít od 20 do 300 tisíc sledujících, jejich profil by měl být aktivní a přidávat několik příspěvků a stories týdně. Důležitá je ale i aktivita jednotlivých sledujících v komentářích pod příspěvky a počet lajků.“

Kromě toho se markeťačka snaží pro spolupráci vybírat profily, jež jsou zaměřené primárně na ženy. „Nesmí ale být nijak explicitní, nestojíme totiž o žádné modelky soustředící se hlavně na dokonalé ženské tělo. Takové profily nás sice občas samy osloví, s nimi však spolupracovat nechceme. Jejich sledující jsou totiž převážně muži, ovšem většinu našich zákazníků tvoří ženy,“ tvrdí Hrubá. Cílení primárně na ženy je pro YOO skutečně klíčové, do jisté míry tomu odpovídá i nabízené zboží. Místo věcí zobrazujících nahá ženské těla jsou tedy na sexshopu k dostání spíše různé designové hračky.

Valentýne, vysmahni

Pokud influencer na spolupráci přistoupí, následně probíhá vyjednávání o její konkrétní podobě včetně odměny. Rozhodně přitom nestačí nabídnout zdarma nějaké zboží z nabídky sexshopů, vždy je nutné za spolupráci i zaplatit. Stanovení konkrétní výše finanční odměny je ale občas obtížné, protože někteří influenceři zkrátka mají přehnaná očekávání.

Do velké míry se liší také to, co přesně jsou lidé na svých sociálních sítích ochotní zveřejnit. Někteří se dle Hrubé pouští spíše do obecnějších příspěvků, zatímco jiní nemají problém propagovat konkrétní produkty: „Třeba teď nabízíme stimulátor klitorisu, který slouží zároveň jako promítač hvězdné oblohy. Tento výrobek je teď mezi influencerkami s malými dětmi velmi oblíbený, protože neslouží jen k jejich potěšení, ale skvěle uspí i malé děti.“

Populární mezi influencery je také aktuální kampaň Valentýne, vysmahni. YOO totiž nedávno udělalo průzkum, z jehož výsledků vyplynulo, že většina lidí zažívá ve spojitosti s tímto svátkem negativní pocity. Sexshop proto letos nepropaguje před Valentýnem žádné zboží sloužící primárně pro páry, naopak se soustředí na hračky pro jednotlivce, což většina sledujících přijímá velmi pozitivně.

Fanoušci ostatně podle Hrubé dobře reagují na většinu zveřejněných příspěvků. „Velká část influencerek nám píše, že jsou překvapené z množství pozitivních reakcí. To je pak často přiměje k tomu, aby byly u dalšího příspěvku trochu odvážnější, a místo pouhého odkazu na náš web ukázaly i nějaký produkt,“ pochvaluje si marketingová specialistka.

Spolupráce se domlouvá v jednu v noci

Klíčovým faktorem každé spolupráce je, aby byla výdělečná. Toho se samozřejmě nepodaří docílit vždy, přičemž k neúspěchu může dojít z mnoha různých důvodů. Se zhruba 20 až 30 lidmi už ale YOO spolupracuje opakovaně, protože partnerství se vyplácí oběma stranám. V takové situaci dokonce jednotliví influenceři sexshopu hlásí, když je osloví konkurence.

Během spolupráce každopádně dochází i k některým problémům, kdy influenceři neplní to, k čemu se zavázali. „Občas se stává, že zapomenou publikovat příspěvky, nebo s námi úplně přestanou komunikovat. Musíme tedy průběžně kontrolovat, zda dělají to, co mají. Kvůli tomu už jim ostatně dopředu dáváme pouze polovinu slíbené částky, zbytek platíme až na konci spolupráce,“ vysvětluje Hrubá.

Jistým specifikem práce s influencery je každopádně i nezvyklá doba, kdy je nejlepší s nimi komunikovat: „S mnoha lidmi si píšeme třeba v jednu v noci, to je paradoxně ideální čas na domlouvání spolupráce. Někteří z nich totiž mají ještě stálé zaměstnání, matky pak zase využívají čas, kdy jejich děti spí.“

Ze sexshopu se stala i poradna

Aktivita YOO na sociálních sítích rozhodně nestojí jen na influencerech. Firma usiluje i to, aby sledující zaujala třeba různými memečky nebo takzvaným Pindělíčkem. „Každé pondělí se snažíme rozebrat nějaké téma související se sexem. Zákazníci nám prostě píší své zkušenosti, které my následně anonymně sdílíme. Má to opravdu velký úspěch, někteří lidé nám dokonce hned napíší, pokud se o pár minut opozdíme,“ vysvětluje Hrubá. Pindělíčko se v minulosti věnovalo třeba polyamorii, nošení spodního prádla opačného pohlaví či hlasitosti při sexu.

Otevřená komunikace s lidmi se mnohdy projevuje tak, že zákazníci YOO kontaktují, aby dostali rady ohledně svého milostného života. Zdaleka se to přitom netýká jen vhodných sexuálních hraček, ale třeba i pokynů, jak se nejlépe připravit na rande. Různých dotazů přijde na zákaznickou podporu YOO klidně dvacet za den.

„Někdy to je opravdu velmi úsměvné. Před nedávnem nám volal pán, který chtěl doporučit masážní rukavici, jež bude sloužit i na vyčesávání psa. Pro upřesnění ještě doplnil, že má zlatého retrívra. Na naši kamennou pobočku zase jednou přijel pán na kole a chtěl si koupit anální kolík. Pak ale zjistil, že zapomněl tašku, takže přemýšlel nad tím, zda by si ho rovnou nezavedl. Nakonec si však koupil jen kondom, který se mu vlezl do kapsy,“ směje se šéfka marketingu.

Další oblíbenou součástí Instagramu YOO jsou průzkumy o sexuálním životě Čechů. Nezbytná data většinou sexshop získává právě díky influencerům, kteří otázky rádi sdílí na svých profilech, kde na ně potom odpovídají jejich sledující. Ze získaných údajů následně firma dělá infografiky, jež dává k dispozici i médiím v rámci vlastní propagace.

Do budoucna chce YOO ve všech zmíněných aktivitách pokračovat, a ještě více rozšířit především spolupráci s influencery. „Propagovat sexshop je mnohem větší makačka, než jsem předpokládala. O to víc se ale raduji z každého úspěchu a ziskové spolupráce,“ uzavírá Hrubá.