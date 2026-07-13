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Nemocnice i domovy pro seniory stále bojují s nedostatkem personálu. Českému zdravotnictví mají pomoct Filipínci

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Zdravotnický personál z Filipín
Autor: Kasea CZ (publikováno se svolením)

České zdravotnictví se čím dál tím více opírá o zahraniční zdravotníky. Vedle lékařů z Ukrajiny, Slovenska nebo dalších evropských zemí začínají do nemocnic, domovů pro seniory i sektoru domácí péče přicházet také kvalifikované sestry a pečovatelé z Filipín. Důvod je přitom jednoduchý, tuzemský pracovní trh už nedokáže delší dobu pokrýt rostoucí poptávku po zdravotnickém personálu.

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Trend potvrzuje i vývoj počtu Filipínců žijících v České republice. Z přibližně 600 lidí v roce 2015 jejich komunita podle údajů filipínské ambasády vzrostla na více než 16 tisíc. A zatímco dříve mířili především do průmyslu, logistiky nebo stavebnictví, dnes stále častěji nacházejí uplatnění právě ve zdravotnictví a sociálních službách.

Současně s tím roste též ochota Čechů přijímat zahraniční pracovníky z těchto oborů. Aktuální nedostatek zdravotních sester a potřebu situaci řešit si podle průzkumu agentury Ipsos do určité míry uvědomují alespoň čtyři pětiny zdejší populace. Zároveň se ukazuje, že lidé jsou k zapojení filipínských zdravotníků výrazně otevřenější ve chvíli, kdy vědí, že procházejí odborným výběrem, jazykovou přípravou a jejich kvalifikace je v Česku ověřována.

Chybí tisíce sester

Nutno zdůraznit, že personální krize není jen problémem současnosti. Česká populace rychle stárne a podle odhadů expertů by se do roku 2050 měl počet lidí nad 80 let zhruba zdvojnásobit na téměř jeden milion. Přibude tedy nejen pacientů v nemocnicích, ale i seniorů odkázaných na domácí nebo pobytovou péči. To zároveň znamená, že bude potřeba dalších asi 40 tisíc pečovatelů, které zdejší pracovní trh pravděpodobně nedokáže zajistit.

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Přitom již dnes je personální situace ve zdravotnictví napjatá. Chybí zhruba 2 500 všeobecných sester, jejichž nedostatek se promítá už i do organizace směn a dostupnosti lůžkové péče. Podle údajů ministerstva zdravotnictví a ÚZIS bylo v roce 2024 v Česku evidováno 86 860 všeobecných sester, což odpovídalo 78 728,5 úvazku. Navíc jejich průměrný věk dosáhl 47,8 roku a každá šestá z nich byla starší 60 let. Největší tlak je přitom v lůžkové péči, na kterou připadá téměř 59 procent všech úvazků.

Českému zdravotnictví chybějí sestry

Českému zdravotnictví chybějí sestry

Autor: Kasea CZ

Situace se navíc nelepší a nedaří se ji vyřešit ani náborem na českém pracovním trhu. Jen letos bylo od ledna do dubna zveřejněno 1 123 inzerátů na pozice sester, přičemž na každou nabídku připadlo v průměru jen 3,32 odpovědi a 45 procent z nich zůstalo dokonce zcela bez reakce, jak ukazují data portálů Jobs.cz a Prace.cz. V některých regionech je přitom situace ještě horší: třeba v Karlovarském kraji zůstaly bez odezvy více než čtyři pětiny inzerátů, v kraji Středočeském, Zlínském a na Vysočině se tento ukazatel pohybuje okolo 70 procent.

„Řízený nábor zdravotnického personálu ze zahraničí tak může být jedním z nástrojů, jak pomoci tam, kde domácí zdroje nestačí,“ podotýká Gabriela Pchálková, majitelka a šéfka společnosti Kasea CZ. Právě ta dnes rozvíjí model náboru filipínských pracovníků pro 17 českých nemocnic. Jde nejen o fakultní, krajská či městská zařízení, jako je například Thomayerova nemocnice či Nemocnice Kolín, ale též o soukromé poskytovatele zdravotní péče včetně Penta Hospitals.

Výběr začíná na Filipínách

Zmíněný nábor na Filipínách už v režii Kasea CZ běží již několik měsíců, přičemž první stovka vybraných pracovníků dorazí do Česka ještě letos. O žádný rychlý proces se ale rozhodně nejedná – od okamžiku, kdy nemocnice definuje svoji potřebu, do příjezdu zdravotníka do tuzemska uplyne zhruba devět až jedenáct měsíců. Uchazeči musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně dvouletou souvislou praxi, součástí je i ověřování odborných znalostí, zdravotního stavu či motivace.

„Výběr probíhá ve více kolech a úspěšně jím projde zhruba čtvrtina kandidátů. Sledujeme praxi, odbornost i osobnostní předpoklady. Kromě toho musí zvládnout mnohem víc než jen samotnou práci. Je třeba naučit se jazyk, orientovat se v novém systému, přijmout české standardy a fungovat v týmu, který je často pod velkým tlakem,“ vysvětluje Pchálková.

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S výukou češtiny zaměřenou na komunikaci s pacienty i budoucími kolegy začínají kandidáti již doma před odjezdem. Po příjezdu pokračují v odborné jazykové přípravě, seznamují se s provozem nemocnic a připravují se na aprobační zkoušku. Součástí adaptačního procesu je také mentoring a průběžná podpora přímo na pracovišti.

Pozitivní zkušenosti

S filipínskými pracovníky už má zkušenost třeba již zmíněná Penta Hospitals, která je zaměstnává především v pečovatelských a ošetřovatelských profesích. Do českých týmů nastupovali postupně a během prvních měsíců pracovali pod vedením zkušenějších kolegů. Z původních dvaceti tří pracovníků jich díky řízenému adaptačnímu procesu ve zdejších zařízeních zůstalo dvacet, přičemž do konce roku 2026 plánuje skupina přijmout další šedesátku zájemců, a to včetně zdravotních sester.

Zdravotnický personál z Filipín

Autor: Kasea CZ (publikováno se svolením)

„Naše zkušenost ukazuje, že zapojení zahraničního personálu může v Česku skvěle fungovat, pokud je vše odpracované, dobře připravené, řízené od samotného začátku a zároveň jsme schopni flexibilně reagovat na aktuální situace. Nejde pouze o nástup na pracoviště, důležitá je také jazyková příprava a podpora, mentoring, vysvětlení provozních pravidel, komunikace s českým týmem i postupné vyhodnocování,“ říká HR ředitelka Alice Švehlová.

Podle ní se zahraniční zdravotníci postupně stávají plnohodnotnou součástí českých týmů a mohou pomoci zmírnit dlouhodobý nedostatek lidí a udržet provoz nemocnic či pečovatelských zařízení i v dalších letech. „I proto se v Penta Hospitals díváme do budoucna. Chceme těmito kroky předejít tomu, že nebudeme mít třetinu sester bez jakékoliv náhrady,“ dodává Švehlová.

Význam i v oblasti domácí péče

Nedostatek personálu se netýká jen nemocnic, významně zasahuje také domácí péči a pobytové služby pro seniory, jak pro Euro.cz uvádí Jana Míčková Sladká, zakladatelka a šéfka společnosti GrapeCare, která se též dlouhodobě věnuje náboru pracovníků z Filipín. I ona má v této oblasti velmi pozitivní zkušenosti – Filipínci jsou vyhlášení a jezdí pomáhat po celém světě. Jejich služby využívají mimo jiné Spojené státy, Velká Británie, Německo, Rakousko, Austrálie, Japonsko i země Blízkého východu.

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Také české rodiny, které si je objednají, často upozorňují, že díky pravidelné přítomnosti filipínských pečovatelů mají senioři o poznání větší chuť zapojit se do každodenního života. Kromě pomoci s běžnou péčí jim totiž přinášejí společnost, trpělivou komunikaci a motivaci k větší aktivitě.

„Vedle stárnutí populace nás čeká také epidemie samoty, a právě tu podle našich zkušeností pomáhají filipínské pečovatelky zmírňovat. Senioři se na ně těší, někteří se dokonce začali učit angličtinu, aby si s nimi mohli více povídat. Péče totiž není jen o zdravotních úkonech, ale také o lidském kontaktu,“ míní Míčková Sladká. 

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že zájem českých nemocnic i poskytovatelů sociálních služeb o filipínský personál dále roste. Na druhou stranu odborníci upozorňují, že Česko ve srovnání s Polskem nebo Německem brzdí pomalé vyřizování administrativy, kvůli němuž část nejlepších kandidátů odchází jinam.

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