Každá životní fáze si žádá jiný druh zdravotní péče, říká Ašerová z kliniky pro ženy, kterou rozjela společně s podnikatelkou Kijonkovou

Ke zdravotnictví měla Karla Ašerová vždy blízko. Pochází z lékařské rodiny, sama se rozhodla medicínu studovat a při studiu pracovala jako pitevní laborantka. Potom sice na čas z oboru odešla, ale později se prosadila ve zdravotnickém managementu, kde postupně získala zkušenosti s vedením týmů i fungováním soukromých klinik. Stála mimo jiné u zrodu pražské kliniky Elite Medical, která se původně zaměřovala na onkologickou prevenci, a dnes v rámci sítě ordinací PolyMed poskytuje jak preventivní, tak komplexní péči. Právě tady začala formulovat vizi, že české zdravotnictví potřebuje změnit přístup k péči o ženu.
„Ženské zdraví je u nás stále vnímané hlavně optikou reprodukce. Jenže žena není jen matka – je to komplexní bytost, která prochází různými životními fázemi a každá z nich vyžaduje jiný typ péče,“ vysvětluje Ašerová.
Z této myšlenky vznikla zdravotnická skupina Evalon, která chápe ženské zdraví komplexně a spojuje moderní medicínu, mezioborovou spolupráci, empatii a dostupnost. Společně s podnikatelkou a investorkou Simonou Kijonkovou se Ašerová rozhodla vytvořit místo, kde se ženy nebudou cítit jen jako pacientky s diagnózou, ale jako lidé, jejichž potřeby lékaři respektují.
Silný tým netvoří jen lékaři
Samotné spuštění projektu pro Ašerovou a Kijonkovou až tak náročné nebylo, splnit veškeré podmínky spojené s regulacemi ve zdravotnictví nicméně vyžadovalo i s jejich zkušenostmi vynaložení spousty úsilí, práce a času. „Musíte rozumět legislativě, úhradové vyhlášce, nastavit procesy péče i provozní standardy,“ popisuje Ašerová.
Jedním z nejtěžších úkolů je podle ní vytvoření silného týmu. Zdravotnictví totiž nestojí jen na lékařích, ale na celém systému profesionálů, kteří se podílejí na péči o pacienta – od sester přes administrativní pracovníky až po recepční.
„I náš management musí rozumět zdravotnictví. Buď jde tedy o lidi z oboru, nebo s námi musí strávit zhruba dva roky, aby porozuměli specifikům medicíny,” přibližuje Ašerová s tím, že práce v Evalonu si žádá velkou míru pokory i chuť stále se učit novým věcem.
Komplexní péče založená na mezioborové spolupráci
Z velké části staví kliniky Evalon, Polymed i Elite Medical na mezioborové spolupráci. Lékaři mezi sebou komunikují a informace sdílejí. Nestává se tedy, že by pacienti museli absolvovat stejná vyšetření vícekrát.
„Naší výhodou je, že máme více specializací pod jednou střechou. Efektivní předávání dat a komunikace napříč odbornostmi tedy považujeme za standard stejně jako objednávání na přesný čas a pochopení individuálních potřeb pacientů,“ říká Ašerová.
Kromě propojené péče se v Evalonu navíc klade velký důraz i na prevenci. A to jak z hlediska zdravého životního stylu, tak pravidelných lékařských prohlídek. „Naším cílem je přizpůsobit se životu moderní ženy, aby nemusela zbytečně dlouho čekat a mohla řešit primárně svoje zdraví. Díky zdravotním pojišťovnám jsme dostupní všem ženám,” uzavírá.