Huawei Luterra S2: all-in-one fotovoltaika, která myslí za vás

Domácí fotovoltaika dospěla. Na veletrhu Intersolar 2026 představil Huawei systém Luterra S2 – kompaktní all-in-one řešení, které spojuje střídač, baterii i řízení do jednoho elegantního celku. A nejde jen o design: Luterra S2 nabízí výkon, chytrou AI a jednoduchost instalace, jaké na trhu dosud chyběly. Pojďme se podívat, co všechno umí.
Výkon, který poroste s vámi
Srdcem systému je třífázový hybridní střídač s výkonem 5 až 20 kW, takže si vyberete variantu přesně podle velikosti střechy i spotřeby. Díky třem nezávislým MPPT trackerům bez problémů zapojíte panely až ve třech různých orientacích – ideální pro členité nebo částečně zastíněné střechy, kde se každá kilowatthodina počítá.
Bateriové úložiště stavíte modulárně z bloků o kapacitě 5 nebo 7 kWh, které lze vzájemně kombinovat. Jedna věž pojme až čtyři bloky, tedy až 28 kWh, a na jeden střídač připojíte až čtyři věže. Celková kapacita tak může dosáhnout až 112 kWh – systém, který klidně zásobí i velký dům s tepelným čerpadlem a elektromobilem. Kapacitu navíc kdykoli navýšíte podle toho, jak rostou vaše potřeby.
Parametry, které dělají rozdíl
- Účinnost střídače přes 99 % díky špičkové technologii Full SiC
- Plně přirozené chlazení a tichý provoz pod 29 dB – systém téměř neslyšíte
- Hmotnost už od 46 kg a pouhých 0,6 m² na stěně, tedy o 43 % méně než konkurence
- Připravenost na Vehicle to Load – energií z baterie napájíte i běžné spotřebiče
- Ochrana od článku až po celý systém pro maximální bezpečnost provozu
Instalace za pár minut, ne hodin
Luterra S2 komunikuje plně bezdrátově. Nový chytrý elektroměr měří spotřebu domácnosti bez nutnosti datových kabelů, což zásadně zjednodušuje a zrychluje montáž. Výsledek? Instalace pod 10 minut a uvedení do provozu do 5 minut. Méně zásahů u vás doma a rychlejší rozběh výroby i úspor.
Chytrá AI, která zvyšuje výnos
To, co Luterra S2 skutečně odlišuje, je vestavěná umělá inteligence. AI asistent v reálném čase vyhodnocuje výrobu i spotřebu, doporučuje a sám provádí optimální kroky – přebytky nejprve uloží do baterie a zbytek chytře prodá do sítě. Funkce AI Scheduling 2.0 navíc dynamicky řídí spotřebiče (tepelné čerpadlo, nabíječku elektromobilu) a zapojuje domácnost do virtuální elektrárny (VPP). Podle výrobce tak průměrný výnos z fotovoltaiky roste o více než 30 %.
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Luterra S2 spojuje vše, co od moderní fotovoltaiky čekáte – výkon, kapacitu, bezpečnost i inteligenci – do jednoho promyšleného systému. A díky partnerství ILIOS a Huawei k němu máte teď blíž než kdy dřív.
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