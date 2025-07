Podle personalistů jsou čeští zaměstnanci nad 55 let znevýhodnění. Firmám přitom přinášejí zkušenosti i loajalitu

Lidé nad 55 let se při hledání zaměstnání stále setkávají s věkovými stereotypy, které jim ziskání kýžené pracovní pozice ztěžují. Potvrdila to mimo jiné loňská analýza poradenské skupiny Moore Czech Republic, na kterou nyní navazuje její další průzkum provedený ve spolupráci s Českým svazem personalistů. Toho se zúčastnilo celkem 101 HR odborníků ze soukromé i veřejné sféry, převážně s dlouholetou praxí v oboru.

V mnoha ohledech se personalisté se samotnými pracovníky shodli. Například více než dvě třetiny z nich potvrdily, že jsou starší lidé v nevýhodě. A podobný názor panoval i v otázce náboru pracovníků nad 60 let, kde obě skupiny považují věk za hlavní překážku.

„Pouze 13 procent respondentů z řad personalistů se domnívá, že mají zaměstnanci starší 55 let na trhu stejné příležitosti jako jejich mladší kolegové. Celých 78 procent personalistů naopak tvrdí, že jsou starší zaměstnanci v určité nevýhodě,“ upozorňuje Ondřej Přerovský z Moore Advisory CZ.

Velkou roli hrají předsudky

Firmy takřka ve dvou třetinách případů nepřijmou starší zaměstnance kvůli obavám z adaptace na moderní technologie. A celých 55 procent zaměstnavatelů vidí překážku v možných zdravotních problémech. Velmi často ale personalisté zmiňovali i přetrvávající stereotypy, konkrétně ve 44 procentech případů.





„Znevýhodnění zaměstnanců nad 55 let se na trhu práce reálně děje, setkáváme se s ním denně. Často to ale není kvůli technologické zdatnosti – ta se dá během kvalitního onboardingu naučit,” říká pro Euro.cz šéf a spoluzakladatel platformy Tribee Honza Klusoň, podle kterého jsou častým problémem obavy personalistů o takzvaný „culture fit”. Ještě nedávno se každá druhá firma chlubila mladým a přátelským kolektivem, proto se objevují pochyby, jak někdo starší a zkušenější do týmu zapadne.

Faktem každopádně je, že pracovníci nad 55 let mohou do společnosti přinést jak potřebnou rozmanitost, tak především bohaté pracovní zkušenosti, což potvrzuje osm z deseti personalistů. Dále pak kladně hodnotí jejich stabilitu (ve více než 88 procentech) nebo stejně vysokou kvalifikaci jako u mladších zaměstnanců, kterou zmínily zhruba dvě třetiny dotázaných. Vyšší mzdová očekávání a nižší horizont setrvání ve firmě přitom v souvislosti s touto věkovou skupinou uvedl jen každý čtvrtý HR expert.

„Věkovou diverzitu vnímáme jako přínos, nikoli překážku. Starší zaměstnanci přinášejí zkušenosti, loajalitu a strategický nadhled, které jsou pro týmy neocenitelné,“ vysvětluje naší redakci Martina Machová, HR ředitelka Pluxee. A dodává, že pokud se někdy setkává s nižší úspěšností těchto uchazečů ve výběrových řízeních, bývá to hlavně kvůli požadavkům na digitální dovednosti nebo rychlou adaptaci, což však řeší cílená školení, mentoring a individuální přístup.





Sami zaměstnanci ale po 55. roce věku o mentoring nebo rekvalifikační kurzy velký zájem nemají. Upřednostňují spíš příspěvek na stravování (v 71 procentech) nebo programy na podporu zdraví (v 68 procentech). „Nejvíce by starší lidé ocenili, kdyby zaměstnavatelé zapracovali na zvyšování povědomí o jejich přínosech (46,5 procenta). Na trh přinášejí své know-how a jejich zaměstnávání navíc podporuje diverzitu na pracovišti, která je důležitá pro rozvoj celé společnosti,” doplňuje Přerovský.

Nejde však jen o to vyjít zaměstnancům nad 55 let vstříc. Trh práce v Česku stárne a personalisté se shodují, že firmy budou prosperovat pouze v případě, že se dokážou na demografické změny připravit. To znamená, že nejprve musejí upravit své náborové procesy.

„Je načase, aby firmy přestaly hledat výmluvy a začaly hledat řešení. Zaměstnávat starší lidi není charita. Je to byznysová nutnost. A stát může také trochu pomoci – dalším rozvojem nově spuštěného systému cílených rekvalifikací zaměřených na digitální dovednosti nebo významnějšími úlevami na odvodech pracujících důchodců,“ vysvětluje pro Euro.cz Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

Firmy musejí využít všechny dostupné talenty

Vysoký podíl nezaměstnaných padesátníků a šedesátníků není podle oslovených odborníků důkazem jejich neschopnosti. Problém vidí zejména v tom, že firmy nedokážou potenciál starších pracovníků využít.

„Demografická realita je jasná. Stárnutí populace a klesající porodnost vytváří na trhu práce situaci, kdy firmy budou muset pracovat s talenty že všech generací, nebo jim zkrátka budou chybět lidé,” uzavírá Klusoň.