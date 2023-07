Žádný Twitter, prostě X. Nový název Muskovy sociální sítě si říká o žalobu, duševní práva na stejné písmeno má Meta i Microsoft

Přejmenování sociální sítě Twitter by mohly doprovázet komplikace. Jeho nové označení X je totiž v rozporu s právy na duševní vlastnictví. Ty na stejné písmeno aktuálně vlastní třeba společnosti Meta a Microsoft. Zbrusu nové jméno se tak stává kandidátem na žalobu.

„Existuje stoprocentní šance, že Twitter kvůli tomu někdo zažaluje,“ uvedl pro agenturu Reuters právník Josh Gerben. Ten zároveň podotkl, že napočítal téměř 900 aktivních amerických registrací ochranných známek vztahujících se na písmeno X, a to v široké škále odvětví.

Žalobě čelila už i Meta

Nové jméno a s ním související logo majitel sociální sítě Elon Musk představil v pondělí, kdy platforma pozbyla své typicky modré barvy a začala být stylizovaná do černobílé. Volba oblíbeného písmena X by mohla pobouřit majitele ochranných známek, kteří mohou požadovat odškodnění i zablokování služby, a to třeba za předpokladu, že by Muskovo nové logo spotřebitele zmátlo.

Těch, kteří by svá práva mohli nárokovat, je více. Například zmíněná společnost Microsoft vlastní od roku 2003 ochrannou známku X ve spojitosti s její herní konzolí Xbox. Stejné písmeno pak před čtyřmi lety registrovala také konkurenční Meta, pod níž spadá nová sociální síť Threads, která aktuálně přetahuje miliony nespokojených uživatelů Muskovy platformy. Modrobílé X v případě mateřské společnosti Facebooku odkazuje na oblast zahrnující software a sociální média.

„Společnosti Meta a Microsoft pravděpodobně nepodají žalobu, pokud se nebudou cítit ohroženy tím, že Twitter X zasahuje do vlastního kapitálu značky, který si v písmenu vybudovaly,“ komentuje Gerben. V minulosti při změně názvu ostatně narazila i sama Meta. Ta čelila žalobám na ochrannou známku ze strany investiční společnosti Metacapital a MetaX zabývající se virtuální realitou. Další soudní spor řeší také v souvislosti s logem nekonečna.

Až příliš komerční symbol

Jestli je volba písmena X pro Twitter šťastným krokem, je otázkou. Dle odborníků si stejné písmeno po přejmenování sociální sítě mohou nadále nárokovat i další společnosti. Jeho možnou ochranu totiž komplikuje fakt, že je velmi univerzální.

„Vzhledem k obtížnosti ochrany jediného písmene, zejména tak komerčně oblíbeného, jako je X, se ochrana Twitteru pravděpodobně omezí na velmi podobnou grafiku jako ostatní loga X,“ nechal se slyšet Douglas Masters, právník specializující se na ochranné známky v advokátní kanceláři Loeb & Loeb. Fakt, že logo není příliš výrazné, bude dle něj přinášet velmi omezené možnosti.

Na druhou stranu, rozdíl mezi písmenem společnosti Meta a tím platformy Twitter je zcela zřejmý. Zatímco první zmíněná verze připomíná dvě šipky se zaoblenými konci směřujícími dovnitř, ta Muskova má hranaté černobílé provedení. Narazit by tak Twitter mohl spíše proto, že chce nové logo používat pro účely sociálních sítí, tedy podobně jako je uvedeno v dokumentech Meta. Myslet je zapotřebí také na fakt, že hodnota ochranných známek se zvyšuje s časem, což Muskovo označení dělá vůči právním výzvám zranitelnějším.

„První, co mě napadlo, je, jak velká hodnota je pravděpodobně spojena se značkou Twitter a logem ptáka, které bylo zavrženo. Je výjimečně vzácné, aby se nějaká značka stala v celosvětové kultuře tak všudypřítomnou jako Twitter,“ podotkl Insider s odkazem na Gerbena.

Nové logo sítě X připomíná rovněž geometrický znak známý jako Unicode, tedy mezinárodní výpočetní standard, ve kterém má každý symbol specifickou číselnou hodnotu, již lze používat na různých platformách. Jedná se o označení, které je v matematických učebnicích používáno už od sedmdesátých let.