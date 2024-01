Novoroční předsevzetí nenahrávají jen posilovnám. Dobře se v lednu prodávají i doplňky stravy či vzdělávací kurzy

Pro většinu firem nastává vrchol sezóny před Vánoci, najdou se však výjimky, které podobně vydělávají i v lednu. Mohou za to jak slevy a výprodeje, tak novoroční předsevzetí.

Plno bývá už tradičně v posilovnách a dalších sportovních zařízeních. „Zhruba od druhého lednového týdne se zvyšuje počet nových klientek, a tím pádem rostou i tržby,“ potvrdil redakci Euro.cz Daniel Soukup, trenér a provozovatel pražského dámského fitcentra Ladies Fitness. „Někdo si cvičení vyzkouší na jednorázový vstup a až pak se rozhodne, zda si pořídí permanentku. Někdo přijde a permanentku si koupí hned, nebo má ještě starší, ale platnou z dřívějška. Chodí nové klientky, ale zároveň se i dost vrací ty, co u nás byly dříve, třeba i před lety. Drtivá většina nově příchozích v lednu každopádně během dvou měsíců odpadne, takže jim zájem o cvičení dlouho nevydrží,“ přiznal vzápětí.

Více lidí dochází po Novém roce rovněž do provozoven Fitness Victory Jiřího Vilímka nacházejících se v pražských Nuslích, Záběhlicích a na Novodvorské. „Jako spolumajitel tří fitness poboček lednový nárůst návštěvníků pozoruji. Zároveň ale vím, že je to částečně způsobeno dary ve formě dárkových voucherů, které u nás obdarování uplatňují,“ nechal se slyšet s tím, že v posledních letech podle něj stejně tak zájem roste i v měsících před prázdninami, kdy se lidé snaží dostat do formy kvůli dovoleným.





Investice do zdravého životního stylu

Podle odborníků je nejčastějším novoročním předsevzetím právě zlepšení fyzické kondice – ostatně, v podobném duchu se nesl i říjnový průzkum magazínu Forbes. Dle Neila Saunderse, výkonného ředitele americké poradenské firmy GlobalData, je pak důvodem zejména skutečnost, že o svátcích a dovolených si lidé rádi dopřávají a potom se opět snaží zhubnout a žít zdravěji, napsal web BBC.

Začali jste s nástupem nového roku pravidelně docházet do fitcentra nebo vykonávat jinou sportovní aktivitu? Ano

Ne

Z toho těží mimo jiné firmy zabývající se výrobou doplňků stravy a funkčních potravin. Což je konkrétně v Česku třeba případ společnosti Nupreme. „Oproti předchozím letům pozorujeme na přelomu prosince a ledna oživení prodeje, které částečně přičítáme právě novoročním předsevzetím a dále pak tomu, že lidé s oblibou využívají nejrůznějších marketingových akcí a slev,“ podotkl spoluzakladatel jmenované firmy Petr Žemlička. Dodal, že zájem v této době bývá hlavně o dražší a exkluzivnější produkty nebo nejrůznější balíčky. Žádnou speciální kampaň s tematikou předsevzetí si ale značka na leden nepřichystala.

Klienti s příchodem nového roku přibývají také lektorce jógy Šarlotě Švojgr. Obvykle si v tuto dobu hledají další zálibu, nebo se jen snaží získat více času sami pro sebe. Zájem nicméně mají především o cenově dostupnější služby, tedy skupinové nebo online lekce.

„Leden je určitě měsícem, kdy přichází nejvíce nových klientů, ne všichni ale u jógy zůstávají. Zpravidla navštíví jednu hodinu na zkoušku a poté si případně koupí permanentku na více vstupů,“ vysvětlila lektorka. Větší akce jako jógové víkendy či speciální celodenní lekce ovšem podle ní začátkem roku tolik netáhnou. Důvodem jsou pravděpodobně vyšší výdaje před Vánoci, kvůli kterým pak musí klienti nějakou dobu šetřit.

Vzdělávání ve všech směrech

Napilno mají během ledna též provozovatelé vzdělávacích kurzů a jazykových škol, protože i to je oblíbená forma sebezdokonalování. Jedině v lednu tedy mohou získat slevu uživatelé oblíbené globální platformy Duolingo, která v tu dobu snižuje cenu svého prémiového předplatného. Podle úspěchů v posledních letech se jí její záměr vyplácí a už inspiroval i další podobně orientované společnosti, například německého konkurenta Babbel, který se také začal soustředit na lednové akce.

Že jsou první kalendářní měsíce pro vzdělávání sebe sama tradičně jedním z nejsilnějších období celého roku, dobře ví i Radovan Debnár, spoluzakladatel slovensko-české platformy Skillmea.

„Populární jsou hlavně digitální dovednosti, jako například programování, design, marketing, ale nezaostává ani seberozvoj. Do online kurzu vánočního biohackingu se přihlásilo za dva týdny již více než 700 lidí. A pro ty, kteří hledají kariérní změnu, jsme připravili osm akademií a už nyní máme desítky zájemců. Často využívají i dotace od státu, které dosahují 82 procent z celkové částky, aby tak získali moderní dovednosti za zlomek ceny,“ doplnil Debnár.