Ceny ropy po americko-britských útocích na jemenské povstalce mírně rostou. Na další prognózy je ale zatím brzy, říká analytik

Spojené státy americké a Velká Británie zahájily za podpory několika dalších zemí v noci na pátek vojenské údery na pozice jemenských separatistů Hútíů na území tohoto blízkovýchodního státu. S odkazem na vyjádření politických lídrů obou zemí, prezidenta amerického prezidenta Joea Bidena a britského ministerského předsedy Rishiho Sunaka, o tom informovala agentura Reuters.

Údery, které byly vedeny ze vzduchu i z moře, mají být společnou reakcí na pokračující útoky ze strany Hútíů, jež cílí na obchodní lodě proplouvající Rudým mořem, údajně napojené na Izrael. Separatisté se jejich prostřednictvím snaží vyjádřit podporu palestinskému hnutí Hamás, s nímž vede židovská země válku, která je pro změnu reakcí na jím spáchaný teroristický útok z loňského 7. října, během něhož přišlo o život více než tisíc lidí. Konflikt se odehrává především v palestinském Pásmu Gazy, přičemž dosud během něj podle informací pocházejících od Hamásem řízených úřadů zemřelo přes 23 tisíc civilistů, napsal server ABC News.

Cena ropy zatím přidala dvě a půl procenta

Obavy z rozšíření blízkovýchodního konfliktu mezi Izraelem a Íránem podporovaným Hamásem panují de facto již od říjnového teroristického útoku. Pakliže by se tak stalo, mělo by to podle mnohých analytiků řadu ekonomických dopadů, především by se to odrazilo na zvýšení cen ropy na světových trzích.





Cena této strategické suroviny začala po nočních odvetných útocích na Hútíe skutečně stoupat. Barel severomořské ropy Brent se v pátek ráno prodával za zhruba 79,5 dolaru (1784 korun), což představuje přibližně 2,5procentní zdražení vůči stavu ve čtvrtek.

Severomořský Brent v pátek ráno připisoval zhruba 2,5 procenta. Autor: Trading Economics

Zdražila také lehká americká ropa WTI, přičemž i ona přidala přes noc přibližně dvě a půl procenta. Jeden její barel se během pátečního rána obchodoval za 74 dolarů (asi 1661 korun).

Zdražila i americká lehká ropa WTI, a to rovněž zhruba o dvě a půl procenta. Autor: Trading Economics

Nutno podotknout, že jak Brent, tak WTI se aktuálně stále prodávají o poznání levněji, než jak tomu bylo ještě loni v září. Tehdy se jejich ceny pohybovaly na úrovni 94, respektive 91 dolarů.

Další vývoj je zatím nejasný

Otázkou zůstává, jak bude ropa, respektive její cena na nastalé události reagovat dále. Podle ekonoma Khoon Goha ze singapurské pobočky banky ANZ, který má na starosti asijský trh, se však na ni zatím odpověď hledá jen velmi těžko.

„Myslím si, že v tuto chvíli je příliš brzy na to říct, jaký to (americko-britská reakce) bude mít dopad. Trhy aktuálně zaujímají pozici ,počkáme a uvidíme‘, a proto jsme prozatím žádné velké reakce neviděli,“ nechal se slyšet pro Reuters.

Washington dle zmíněné agentury uvedl, že rozhodně nemá v úmyslu současnou situaci v Rudém moři nijak eskalovat. Pokud by se ale konflikt nakonec doopravdy „masivně vyhrotil“, pak je analytik ANZ toho názoru, že ze situace budou těžit tradiční bezpečné přístavy. Za ně označil například americké dluhopisy nebo měny, jako je japonský jen či švýcarský frank.