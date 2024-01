Opět bilionová Meta? Tržní kapitalizace Zuckerbergovy společnosti by mohla poskočit na 13 cifer, její akcie loni stouply o 200 procent

Společnosti Meta chybí zhruba 33 miliard dolarů (přibližně 751 miliard korun) k tomu, aby její tržní hodnota přesáhla hranici jednoho bilionu, což by v přepočtu odpovídalo více než 22,7 bilionu korun. Akcie zmíněného technologického giganta loni dle webu Business Insider vzrostly o 200 procent na současných 966,6 miliardy dolarů (téměř 22 bilionů korun).

Pokud by se společnosti podnikatele Marka Zuckerberga podařilo onen milník překonat, připojila by se Meta v pomyslné síni slávy k velikánům, jako jsou Apple Alphabet, Amazon a Nvidia. To vše v čele s Microsoftem, jehož tržní kapitalizace činí 2,93 bilionu dolarů (zhruba 66,7 bilionu korun).

Ztráta, která v USA neměla konkurenci

Nebylo by to poprvé, co by se Meta na zmíněnou hranici dopracovala. Na bilionu už totiž jednou byla. Konkrétně se na něj vyšplhala v roce 2021, kdy její akcie dosáhly historicky nejvyšší úrovně vůbec, a sice 1,08 bilionu dolarů (s průměrným kurzem toho roku zhruba 23,4 bilionu korun). Jenže podobně jako zbytek světa, i Meta pocítila negativní dopad, jenž na technologické firmy mělo zrušení protipandemických restrikcí a následný pokles poptávky po produktech z tohoto odvětví.





Extrémně náročný byl pro Metu hlavně únor 2022, během kterého trpěla největší jednodenní ztrátu v historii amerických společností. Prudkému poklesu předcházelo zveřejnění čtvrtletních výsledků, z nichž vyplynulo, že se počet uživatelů sociální sítě Facebook poprvé v historii snížil. V návaznosti na to se Zuckerberg a spol. uchýlili k osekávání výdajů, když koncem předloňského listopadu propustili na 11 tisíc zaměstnanců.

Jejich úsilí se ale pravděpodobně vyplatilo, protože již vloni akcie společnosti posílily téměř o 200 procent. Kromě toho se Meta stala druhou nejvýkonnější společností v indexu S&P 500. Lépe si vedl jen výrobce čipů Nvidia.

Chybí 13 dolarů

Ve čtvrtek akcie Mety vzrostly podle MarketWatch o 2,1 procenta na 376,1 dolaru za kus (skoro 8 560 korun), zatímco v pátek, v době psaní tohoto článku, přesahovala cena již částku 380 dolarů (8 648 korun). Pro představu, aby společnost onu bilionovou hranici skutečně pokořila, musela by se cena vyšplhat na více než 389,1 dolaru za akcii, tedy na 8 855 korun.

Překonání milníku by samozřejmě zároveň znamenalo růst bohatství zakladatele a generálního ředitele Zuckerberga, který v Metě aktuálně drží 13procentní podíl. I díky tomu se v žebříčku nejbohatších lidí světa, jenž sestavuje agentura Bloomberg, momentálně nachází na šestém místě, a to s čistým jměním v hodnotě 136 miliard dolarů (téměř 3,1 bilionu korun).

První místo si s 219 miliardami (téměř pěti miliardami korun) drží majitel Tesly a SpaceX Elon Musk, za ním se nachází o 41 miliard dolarů (zhruba 930 miliard korun) ,chudší‘ Jeff Bezos. Třetí je předseda představenstva koncernu LVMH Bernard Arnault, který vlastní jmění ve výši 161 miliard dolarů (přibližně 3,7 miliardy korun).