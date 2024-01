Aerolinku Japan Airlines povede bývalá letuška. V zemi s hlubokou genderovou propastí je inspirací pro všechny tamní ženy

Micuko Tottoriová se stala první ženou v historii, která z pozice prezidentky povede japonskou leteckou společnost Japan Airlines. Funkci převezme prvního dubna, tedy devět měsíců poté, co se dočkala povýšení na pozici výkonné ředitelky. V křesle prezidentky nahradí Judžiho Akasaku, který byl ve vedení společnosti od června roku 2018. Vyplývá to z prohlášení zmíněné aerolinky.

Do Japan Airlines Tottoriová nastoupila v roce 1985 a následně v ní 20 let pracovala jako letuška, než se stala manažerkou pro oddělení palubního personálu. V roce 2013 pak postoupila do vyššího managementu společnosti. Vzhledem k tomu, že je Japonsko známé jako země s nedostatkem genderové rovnosti na pracovišti, představuje povýšení Tottorivé velký krok pro všechny tamní ženy.

Japan Airlines appoints ex-flight attendant as first female president https://t.co/gN495qv7aJ — BBC News (World) (@BBCWorld) January 18, 2024

Tam, kde genderová rovnost pokulhává

Je tomu sotva rok, co se Japonsko umístilo až na 125. místě v žebříčku monitorujícím genderovou nerovnost napříč světem. Sestavilo ho Světové ekonomické fórum, které průzkum provedlo mezi 146 státy. Pro lepší představu, například USA se umístily na čtyřicátém třetím místě, Německo bylo šesté, Česko sto první a Slovensko třiašedesáté. První tři příčky obsadily severské země, konkrétně Island, Norsko a Finsko.

Tottoriová byla povýšena dva týdny poté, co se letoun Japan Airlines A350 na tokijském letišti Haneda srazil s letadlem japonské pobřežní stráže. Bezpečnost letů tak nová prezidentka na tiskové konferenci vypíchla jako jednu z priorit, na kterou se ve své funkci hodlá zaměřit. „Bezpečnost je základem leteckých společností. Doufám, že se s novým odhodláním vypořádám s otázkou bezpečnosti zákazníků,“ řekla pro japonský deník The Mainichi.

Ostatně, možných následků si je více než vědoma. Do společnosti totiž nastupovala čtyři měsíce před nejsmrtelnější nehodou v celé historii Japan Airlines, během které v roce 1985 zemřelo více než 500 lidí a přežili pouze čtyři. Na tuto událost během týdne Tottoriová zavzpomínala a sdělila novinářům, že je v jejím srdci hluboce zakořeněná.

„Jako někdo, kdo věděl, co se tehdy stalo, se cítím nesmírně zodpovědná za to, abych budoucí generaci předala povědomí o tom, jak je bezpečnost důležitá. Budu pokračovat v práci se silným odhodláním pro bezpečnost, která je základem leteckých společností,“ píše The Washington Post s odkazem na bývalou letušku.

Není to poprvé v tomto roce, co s ohledem na genderovou vyváženost došlo v oblasti leteckého průmyslu k obdobně významnému pokroku. Začátkem roku oznámila společnost JetBlue novou generální ředitelku Joannu Geraghtyovou, která obdobnou funkci bude podle Insideru plnit jako první žena v celé historii amerických aerolinek.