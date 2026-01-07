Americké i evropské indexy lámou rekordy. Bude rally pokračovat i letos?

Rok 2025 přinesl globálním akciovým trhům mimořádné výsledky. Index S&P 500 uzavřel na rekordní úrovni 6 845,5 bodu, a završil tak třetí rok po sobě s dvouciferným zhodnocením. Rekordně však vzrostly i asijské indexy jako jihokorejský Kospi či japonský Nikkei 225.
V Asii prospěl trhům boom umělé inteligence, zatímco v Evropě to byly pro změnu plány vládních výdajů na obranu a zlepšené vyhlídky na hospodářský růst. Otázka, která nyní zaměstnává investory i analytiky, však zní, zda může tento růst pokračovat i letos, ptá se CNN.
Podle prognóz z Wall Street panuje poměrně široká shoda na tom, že akcie potenciál k růstu i nadále mají. Konkrétní odhady se ovšem výrazně liší. Zatímco Bank of America počítá spíše s umírněným posunem indexu S&P 500 k úrovni 7 100 bodů, analytici Deutsche Bank vidí prostor až k osmitisícové hranici.
„Varování před splasknutím bubliny slýchávám již od roku 2024. Pokud by těmto obavám investor do indexu S&P 500 podlehl, přišel by od začátku předminulého roku o 44procentní výnos, od roku 2023 dokonce o 79 procent. To dobře ilustruje, jak důležité je pro dlouhodobé investory zůstat v trhu a nenechat se rozhodit krátkodobým šumem nebo clickbaitovými titulky,“ uvádí pro Euro.cz hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že historický vývoj zmíněného amerického indexu ukazuje, že trhy dokážou růst i delší dobu.
AI, sazby a zisky jako motor růstu
Rok 2025 ukázal, že americké akcie se dokážou zhodnocovat i v nepříznivém prostředí. Trhy se musely vyrovnat s agresivními cly, geopolitickými riziky, obavami o nezávislost tamní centrální banky i s diskuzemi o možné bublině spojené s umělou inteligencí. A i když S&P po celní smršti klesl loni v dubnu takřka o pětinu, během dalších měsíců zaznamenal 39 nových historických maxim a celkově posílil o více než 16 procent.
Klíčovou roli v tom sehrál technologický sektor, zejména podniky spojené s AI, ale i optimismus ohledně snižování úrokových sazeb a překvapivě silný růst firemních zisků. „Existuje jen málo přesvědčivých důvodů se domnívat, že by tento růst nemohl pokračovat i v příštím roce,“ shrnuje ekonomická stratéžka Fundstrat Hardika Singhová.
A Rusinko víceméně souhlasí: „Klíčové bude, nakolik se začnou naplňovat velmi optimistická očekávání spojená s umělou inteligencí. Z makroekonomického pohledu bude hrát důležitou roli i očekávané snižování sazeb ze strany Fedu. Z toho by akcie měly profitovat za předpokladu, že nedojde k výraznému zpomalení americké ekonomiky.“
Pozitivní sentiment a brzdy optimismu
Kromě optimismu sílí i opatrnější hlasy, přičemž důvodem jsou mimo jiné právě vysoké valuace amerických akcií. Samy o sobě sice nejsou signálem obratu trhu, ale snižují jeho další potenciál. „Pro rok 2026 zůstáváme vůči akciím pozitivní, protože zisky nadále rostou. Zároveň ale očekáváme nižší výnosy než v roce 2025,“ podotýká globální akciový stratég Goldman Sachs Peter Oppenheimer.
Rizikem zůstává také politika. Nejistota kolem budoucího šéfa Fedu, geopolitické napětí či návrat obchodních sporů mohou snadno vyvolat zvýšenou volatilitu. Zlato, které loni zaznamenalo nejlepší výkonnost od roku 1979, dle analytiků naznačuje, že část investorů se na možná rizika připravuje a hledá bezpečné úložiště.
Navzdory těmto obavám nicméně na Wall Street zůstává silná skupina optimistů. Ti tvrdí, že AI není krátkodobým trendem, nýbrž základem nového dlouhodobého růstového cyklu. Technologický stratég Dan Ives z Wedbush Securities označil za své hlavní favority pro rok 2026 firmy Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla a Palantir. Pozitivním signálem je podle něj i fakt, že od konce roku 2025 začal index Dow Jones překonávat technologický Nasdaq, což naznačuje, že investoři se vracejí i k dříve opomíjeným sektorům.
Rekordní rok v Evropě i na pražské burze
Na rekordních hodnotách zakončily loňský rok také evropský index STOXX Europe 600 a pražský PX, které tím navázaly na růst z posledních dvou let. Evropský benchmark posílil o více než 16 procent, včetně dividend dokonce přes pětinu, a koncem prosince se dostal na historické maximum. Ještě výraznější výkon předvedl hlavní index pražské burzy, který si polepšil o 53, respektive 61 procent (po započtení dividend). I ten uzavřel loňský rok na novém rekordu, přičemž výrazně narostla též likvidita trhu.
Podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty by se zdejší akciové trhy mohly vyvíjet příznivým tempem i letos. Z hlediska sektorů přitom favorizuje banky, průmyslové firmy a utility. A podobná očekávání zmiňuje pro Euro.cz i šéf analytiků XTB Jiří Tyleček: „Na trzích v tomto roce očekávám pokračování pozitivního trendu, a to i přes zvýšenou volatilitu, kterou může přinést geopolitická nejistota. Klíčové bude, zda se firmám podaří udržet pozitivní finanční čísla, s nimiž trhy už počítají. Další důležitou kapitolou bude vývoj měnové politiky. Jak hluboko půjdou dolů sazby v USA a jaký bude další krok ECB.“
Sledovat bude také dění na dluhopisech, protože růst výnosů by byl negativním signálem. „Pokud bych měl aktuální situaci shrnout, tak fundamenty vypadají stále dobře, jen prostor pro pozitivní překvapení vidím menší než dřív. Trhy počítají s pozitivním vývojem a mnohé již je v současných cenách započteno,“ uzavírá Tyleček.