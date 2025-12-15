I na Wall Street mohou závidět. Pražská burza letos válcuje přední světové akciové indexy, včetně těch amerických

Jsou to vlastně docela jednoduché počty. Na samém začátku letošního roku měl akciový index PX pražské burzy cenných papírů hodnotu 1 760,17 bodu. Nyní se nachází na hranici 2 583,03 bodu. To značí nárůst takřka 47 procent.
Americký index S&P 500, zahrnující akcie 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA mezitím vzrostl také, avšak jen o 16,5 procenta. Růst technologického indexu Nasdaq byl ve stejném období 14,5procentní, německý index DAX si polepšil zhruba o pětinu, čínský Hang Seng o necelých 29 procent a japonský Nikkei o devatenáct. Což dle analytiků investiční platformy Portu znamená jediné: z výčtu významných světových akciových indexů má letos nejlepší výkonnost právě ten český.
„Data ukazují, že prosinec je na pražské burze obvykle pozitivní. Letos tomu očividně nebude jinak. To podtrhne skvělý rok 2025, ve kterém domácí kapitálový trh zbytek světa doslova rozdrtil,“ uvedl hlavní ekonom Portu Jan Berka.
„Historický výkon sice není zárukou budoucích výnosů, faktem však je, že českým akciím nadále věříme. Základním stavebním pilířem je pozitivní výhled domácí ekonomiky,“ dodal.