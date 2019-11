Zisk ČEZ stoupl za tři čtvrtletí o polovinu na 13,6 miliard korun, pomohl růst cen elektřiny

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) zvýšil ČEZ v prvním až třetím čtvrtletí oproti loňsku o 16 procent na 44,7 miliardy korun. „Na úrovni celého roku 2019 držíme ambici dosáhnout provozního zisku EBITDA ve výši 58 miliard korun, a to navzdory negativnímu dopadu soudního sporu se SŽDC ve výši 1,3 miliardy korun,“ sdělil předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Městský soud v Praze v září pravomocně rozhodl, že firma ČEZ Prodej musí státní Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) vrátit přes 1,1 miliardy, které zadržovala za neodebranou trakční elektřinu. Firma měla také zaplatit 200 milionů za úroky a náklady na právníky. Podle dnešního vyjádření ČEZ již byly zmíněné částky uhrazeny, ale ČEZ Prodej připravuje proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu.

Spotřeba elektřiny na distribučním území ČEZ stoupla za první tři čtvrtletí meziročně o 0,2 procenta. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů, tedy třeba uhelných a jaderných elektráren, se zvýšila o dvě procenta na 45,1 terawatthodin (TWh). Například v paroplynové elektrárně Počerady vzrostla výroba díky příznivým cenám elektřiny a plynu dokonce o 80 procent. Produkce elektřiny ve zdrojích takzvané nové energetiky, tedy třeba ze slunečních či větrných elektráren, stoupla o 16 procent na 1,6 TWh.

Dozvuky nákupního šílenství: ČEZ počítá náklady balkánského dobrodružství

Balkánská expanze ČEZ, ilustrační foto ( Autor: Jan Rasch/Euro )

Oproti loňsku se za první tři čtvrtletí tohoto roku zvýšily rovněž investice ČEZ do dlouhodobého majetku, a to o 3,3 miliardy korun na 18,6 miliardy. Největší částka - 7,2 miliardy - byla investována do distribuční sítě. Letos také skupina ČEZ například koupila podíl 76 procent v polském dodavateli sanitární techniky Euroklimat s opcí na koupi stoprocentního podílu nebo menšinový podíl v německé firmě Zolar, která poskytuje digitální řešení pro instalaci fotovoltaických systémů.

Valná hromada ČEZ již dříve schválila vyplatit akcionářům 12,9 miliardy korun z loňského zisku, což je v přepočtu na akcii nejnižší dividenda za posledních 12 let. Skupina dnes oznámila, že výplatu dividend zahájila 1. srpna a ke konci září bylo vyplaceno 99 procent z přiznané částky.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

Dále čtěte:

Smlouva s ČEZ o stavbě nového bloku je lepší než garance, tvrdí Babiš. Stát tím získá větší kontrolu

Stavět, či nestavět jaderný reaktor. Korejci i další zájemci si možná budou muset počkat

Dostavbu jádra bude platit ČEZ. V případě problémů ji ale bude dotovat stát

ČEZ přijde o výjimku z povinného zveřejňování smluv, bude ale v mírnějším režimu