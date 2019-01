Zapamatujte si: „S reklamací zimní dovolené by nespokojený zákazník neměl otálet. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do třiceti dní od skončení zájezdu,“ upozorňuje právník Novák. V opačném případě by protistrana mohla namítnout promlčení nároku a odškodnění s tímto zdůvodněním nevyplatit. Reklamaci musí pořadatel vyřídit nejpozději do třiceti kalendářních dnů.