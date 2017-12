Mléko je pro telata. Mladý pár uspěl s Nemlékárnou

„Spali jsme tři hodiny denně, teď už máme pomocníky,“ říkají Amálka Koppová a David Balcar. Začali teprve loni na jaře. „Vlastně to bylo jednoduché – nebyli jsme úplně spokojení s žádnou z dostupných alternativ mléka a mysleli jsme si, že bychom to dokázali udělat lépe. Tak jsme to zkusili,“ vzpomínají oba mladí lidé, kteří se ve 23 letech pustili s chutí do podnikání. Proč hledali alternativu mléka? „Podle nás je mléko určeno pro telata. Nikomu tento názor nenutíme, ale je spousta lidí, kteří hledají totéž co my,“ vysvětlují počátek svého podnikatelského příběhu.

Ve dvou

Začínali pracně a složitě. Nemohli si dovolit žádné spolupracovníky ani prostor, kde by se mohli rozvíjet. „Takže jsme vše dělali sami – vyráběli, sháněli obchody, psali zákazníkům, fotili na Facebook a Instagram. A pokaždé, když se nám začalo trochu víc dařit, jsme se stěhovali do většího,“ vypráví David. A Amálka dodává: „Prostory byly hlavně ze začátku největší problém. Pronajímali jsme si kuchyň, zároveň jsme už ale kupovali sklenice po paletách, takže jsme je měli uskladněné jinde. Navíc jsme bydleli tou dobou každý u rodičů.“ Postupně zabrali úplně všechny rodinné garáže a udělali z nich sklady.

Pomohl crowdfunding

Nejdřív si Nemlékem zpříjemňovali jen víkendové snídaně. Časem zaujali rodinu a kamarády, později se odvážili vyrazit s prodejem na pražskou náplavku. Zákazníci přibývali a času na výrobu ubývalo. „Náš výrobní den vypadal tak, že jsme objeli všechny garáže se surovinami a obaly, jeli jsme do kuchyně vyrábět, pak s láhvemi domů do lednic.

Tři hodiny jsme spali a pak vyrazili hotové výrobky rozvézt,“ svěřuje se mladý pár, „v pronajaté sdílené kuchyni bylo samozřejmě nejlevnější vyrábět přes noc od 22 hodin do čtyř do rána. Šetřili jsme všude, kde se dalo.“ Pak zkusili dát svůj nápad na crowdfundingový portál, kde na projekt vybrali skoro půl milionu. Nemléka si všimlo víc lidí, prodeje se zvýšily.

Dvoudenní zásobu vyprodali na trhu za pět hodin, prodali tedy ještě vše vyrobené pro obchody na příští týden a přes noc vyrobili další várku. „To byla doba, kdy jsme každý spali hodinu a půl na matraci, kterou jsme měli ve výrobně. Na Vánoce jsme úplně zkolabovali a uvědomili si, že musíme najít pomocníky,“ říká Amálka.

Dnes vyrábějí v bývalém mlýně v Černošicích, veškerou energii dodává malá vodní elektrárna. Mají další tři zaměstnance plus několik brigádníků, jejichž průměrný věk je 25 let. Nejsou v pravém slova smyslu rodinnou firmou, i když oni dva jsou partneři, ale jak sami říkají, všichni se tu skoro jako rodina cítí. Nemléko dodávají do obchodů v 28 městech v České republice a kromě toho i do deseti velkých měst na Slovensku.

Čerstvá káva, pravá vanilka

„V podstatě jsme jediní, kdo vyrábí čerstvé alternativy mléčných produktů – všechny ostatní jsou trvanlivé,“ vysvětluje David. A při výrobě nedělají žádné kompromisy. „Jsme v tomhle trošku tvrdohlaví a spíš dáme na svoje vlastní preference, podle kterých si nás potom najdou určití zákazníci. Snažíme se tvořit zdravé, lokální, nutričně zajímavé a ekologické produkty, které obsahují pouze to, co mají,“ objasňují. Nepoužívají přídavné látky ani cukr. Do vanilkového Nemléka dávají pravou mletou vanilku, žádný extrakt. Stejně tak v ledové kávě není jen kávová esence, ale před každou výrobou melou čerstvě upraženou kávu.

Milujeme zákazníky

Na začátku věděli, že svému projektu chtějí obětovat všechno. „Hodilo se i stavební spoření,“ smějí se. Bez zpětné vazby od zákazníků by to ale šlo určitě hůř. „Facebook a Instagram jsou vlastně naše hlavní komunikační kanály. Chceme pracovat na kvalitním obsahu našich sociálních sítí. Zákazníci nás hodně překvapili tím, jak velkou podporu nám projevují. Doopravdy, píše nám jich strašně moc a děkují za to, co děláme. To nám neskutečně pomáhá, zvlášť když už jsme hodně unavení. Milujeme je,“ vzkazují oba mladí.

V současnosti vyrábějí kolem deseti tisíc láhví Nemléka měsíčně. Vyrábí se z mandlí nebo máku, přidává se jen filtrovaná voda a datle plus špetka himálajské soli, žádné konzervanty, žádné emulgátory. V nabídce je Nemléko s různými příchutěmi a teď navíc přišli s novinkou, Nejogurtem, který vyrábějí z mandlového nápoje slazeného datlemi a tapiokového škrobu. Přidávají ovocnou marmeládu od ekologických zemědělců.

Splněná a nová přání

„Naše očekávání před startem podnikání už se zčásti naplnila, ale ještě je před námi velmi dlouhá cesta, na kterou se těšíme vlastně asi nejvíc ze všeho,“ přiznávají. Za poslední rok a půl se hodně naučili – o sobě navzájem, o potravinářství, ale také o mezilidských vztazích. „Za největší úspěch považujeme to, že jsme pořád spolu a šťastní.

Přitom pomalu hledáme cestu, jak skloubit podnikání a osobní život. Ze všeho nejvíc si totiž přejeme, abychom byli všichni v Nemléku ten nejsehranější tým na světě, dokázali řešit problémy předtím, než vzniknou, a byli schopní se pro Nemléko obětovat,“ říkají shodně.

Prodej? Zatím ne

Jejich očekávání do budoucna jsou velká, ale jde jim i o jiné věci, než je zisk z podnikání. „Chceme co nejvíc poznat sami sebe a vědět, kde máme nedostatky. Jsme ještě hodně mladí a na tomhle musíme velmi pracovat. I když na to při vší té práci nezbývá moc času, je to asi jediný klíč k tomu, jak být spokojený, jak si uvědomit, co dělá člověka doopravdy šťastným,“ zamýšlí se Amálka.

I když je jim jasné, že existuje nabídka, která se neodmítá, v současné době vůbec nepřemýšlejí o tom, že by svou firmu chtěli prodat. „Chceme se ráno probudit, večer jít pokud možno spát a mezitím dělat to, co nás baví a dává nám smysl. To jsme si s dovolením půjčili od Boba Dylana,“ dodává David.

