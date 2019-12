Klima, nebo biodiverzita? Vědci řeší, jak ochránit netopýry před smrtícími turbínami

Větrná energetika má být základním stavebním kamenem německé energetické transformace od fosilních a jaderných zdrojů k obnovitelným zdrojům energie. Vědci ze Svobodné univerzity Berlín se zaměřili na „zelené dilema“ větrných turbín. Jedná se o obnovitelnou technologii, její dopad na biodiverzitu je však negativní.

Kromě hmyzu a ptáků mají větrné zdroje neblahý vliv na stavy netopýrů, jež hrají v ekosystému zásadní úlohu. Sami pomáhají opylovat rostliny a také se podílejí na regulaci populací různých druhů hmyzu.

V blízkosti větrných turbín kvůli snížení tlaku v okolí lopatek rotorů dochází k poškození plic netopýrů a vede to k jejich úhynu. Jedním z řešení by mohlo být nastavení provozu tak, aby se rotory roztáčely při vyšší rychlosti větru. Tím by se měl negativní účinek na netopýry výrazně snížit.