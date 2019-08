Nový odhad: Zásoby plynu v Británii mohou být šestkrát menší, než se uvádělo

Odhady zásob zemního plynu ve Velké Británii z roku 2013 jsou značně nadhodnocené. Odborníci pomocí nových technologií detekovali mnohem menší množství rezerv, tvrdí Colin Snape z University of Nottingham.

Před šesti lety britská geologická služba BGS uvedla, že pod zemí, zejména v oblasti severní Anglie, je 37 bilionů metrů krychlových zemního plynu. Pokud by vytěžila jen desetinu, vystačilo by to na 40 let britské spotřeby plynu. Nyní akademici zdůraznili, že by to mohlo být až šestkrát méně.

Vláda Borise Johnsona přitom zvažuje, že by uvolnila limity pro frakování, protože by plyn z břidlic mohl být důležitým domácím zdrojem energie. Vědci z univerzity použili novou metodu měření zásob v oblasti střední Anglie. Snape tvrdí, že předchozí odhady zásob byly založeny na metodice těžařů z břidlic ve Spojených státech, nikoli na skutečném měření zásob pod britskými ostrovy.

Británie začala dobývat břidlicový plyn. Jako čtvrtá země po USA, Kanadě a Číně

„Učinili jsme velké pokroky ve vývoji laboratorního testovacího postupu k určení potenciálu břidlicového plynu,“ vysvětlil profesor Snape, jenž se zabývá výzkumem využívání fosilních zdrojů na univerzitě v Nottinghamu.

Přesnější odhad zásob plynu by měl pomoci vládním úředníkům lépe rozhodnout o budoucnosti těžby z břidlic, zdůraznil. Vláda si stanovila cíl, že Spojené království bude do roku 2050 uhlíkově neutrální.

V roce 2017 geologové z Heriot-Watt University v Edinburghu varovali, že využitelné zásoby ropy a zemního plynu z břidlicového podloží mohou být výrazně menší kvůli tektonickým zlomům.

Mluvčí ministerstva pro obchod a energetiku připustil, že Británie má potenciálně významné zásoby břidlicového plynu, je ale třeba prozkoumat, zda je možné jej bezpečně vytěžit a zda by to mělo ekonomický smysl. „Vláda podporuje průzkum břidlicového plynu, aby pochopila rozsah jeho možného využití v Spojeném království.“

Kabinet nedávno podpořil těžbu frakováním firmy Cuadrilla, jež obnovila těžbu z břidlic v hrabství Lancashire. Uvedl, že by těžba snížila dovoz plynu ze zahraničí a přinesla nová pracovní místa.

