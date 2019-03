Zahraniční dluh Česka loni klesl o 14,8 miliardy na 4,355 bilionu korun

Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti. „V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 40,5 procenta z celkových dluhových pasiv,“ uvedla ČNB.

Na soukromý sektor připadá ze zahraničního dluhu 73 procent. Zbývajících 27 procent tvoří závazky veřejného sektoru, tedy dluhy vládních úřadů, firem s majoritní účastí státu a dluhy garantované vládou.

„Na první pohled vypadá zahraniční dluh téměř hrozivě, nicméně toto číslo je třeba brát s velkou rezervou. Do zahraniční zadluženosti se totiž počítají kromě státního dluhu v držení nerezidentů i závazky bank a podniků,“ upozornil analytik ČSOB Petr Dufek. Zahraniční dluh podle něj vzniká velmi jednoduše, například když zahraniční investor nakoupí na českém trhu státní nebo firemní dluhopis nebo když si uloží své peníze do tuzemské banky.

Česká ekonomika se začíná přehřívat. V žebříčku stability se propadla o tři místa

Podíl vládních úřadů na celkovém zahraničním dluhu činil ke konci loňska 16,1 procenta. Dluh vládního sektoru se ve čtvrtém čtvrtletí snížil kvůli poklesu objemu dluhopisů držených zahraničními investory a také kvůli splácení dřívějších finančních úvěrů.

Zahraniční zadlužení bank včetně ČNB kleslo na 44,8 procenta z celkového zadlužení. Bylo za tím snížení přijatých krátkodobých zahraničních vkladů obchodními bankami ke konci roku.

Z hlediska instrumentů jsou v zahraničním dluhu nejvíce rozšířené vklady a dluhopisy. V souhrnu představují 55,5 procenta zahraničního dluhu.

Na vývoji zahraničního dluhu je podle Dufka vidět, že cizinci do české ekonomiky nainvestovali v posledních letech hodně peněz, nicméně svoji pozici už dál nenavyšují. „Jestli něco roste, tak jsou to především úvěry podniků, které v zahraničí lákají levnější půjčky. Se zpomalováním ekonomiky však lze předpokládat, že i tento zájem začne postupně vyprchávat a poptávka po úvěrech na čas zvolní. Zahraniční dluh České republiky by se mohl brzy dostat pod hranici 80 procent HDP,“ uvedl.

Dále čtěte: