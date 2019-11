Lovec cizinců: východní Němec zachraňuje domácí firmy dovozem Afričanů

Fröhlich tvrdí, že možnosti přetáhnout pracovníky z východních zemí Evropské unie do Německa jsou omezené. Ti, kdo chtěli za prací do největší evropské ekonomiky odejít, to už udělali, proto je obtížné získávat pravidelně pro německé firmy nové lidi.

Zejména podnikatelé ve východní části Německa bojují s nedostatkem lidí. Mnichovský institut Ifo potvrdil, že byznys musí stále více spoléhat na cizince, aby měl šanci přežít. V některých venkovských oblastech může chybět až třicet procent pracovní síly.

Fröhlich přesto dokáže pro firmy z Durynska každý rok sehnat přes 40 nových adeptů. Musí ale hledat mimo země EU. Na Ukrajině nebo až v Africe. Největší úspěchy slaví u lidí z Maroka. Na cestách během roku tráví přes 90 dní, aby sehnal pro německé firmy ty správné kandidáty.

Mezi jeho největší klienty patří firma HBS Elektrobau, jež nutně potřebuje elektrikáře, aby nemusela odmítat zakázky z celého Německa. Fröhlich vysvětlil, že také u místních podnikatelů musel často překonávat předsudky vůči cizincům. Nedostatek lidí je ale přinutil cizince akceptovat. Právě v HBS pochází z ciziny 90 procent nových lidí, které firma zaškoluje na elektroinstalatéry. Velkou část z nich získal Fröhlich v marocké Casablance. Ze 40 lidí, kteří přišli na pohovor, vybral 14 pro práci v Durynsku.

Jením z nich je šestadvacetiletý Reda Benai. V Německu je několik měsíců. Učí se montovat detektory pohybu. Přiznal, že do Německa šel kvůli penězům. Pro práci v Německu je podle soukromého personalisty, který tuto práci dělá už od roku 2011, nejdůležitější znalost německého jazyka. Ostatní věci, zaškolení a ubytování, už němečtí zaměstnavatelé zajistí. Zhruba ze 120 zájemců ročně uspěje třetina.

Německému pracovnímu trhu budou chybět miliony lidí. Migranti nestačí, zastoupí je sedmdesátníci

Pracující důchodkyně, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Manažer firmy HBS Karsten Drews uvedl, že firma ročně potřebuje 40 nových lidí, aby nemusela odmítat zakázky. Proto si bez cizinců podnikání už neumí představit. „Málo lidí z Německa chce tuto práci dělat,“ stěžuje si na to, že je v zemi nedostatek učňů v oborech, jež jsou nezbytné ve stavebnictví. „Většina mladých chce v současné době studovat,“ přiznal.

Šedesátník Fröhlich před několika lety dokázal sehnat pro místní firmy pracovníky z Dánska nebo Maďarska, případně Rumunska. Nyní musí hledat až v Africe, aby dokázal firmám dodat potřebnou pracovní sílu.

Pracovníky z východní Evropy nicméně chválí, protože jsou zvyklí na disciplínu a většinou u německých firem uspěli. Podniky, které nebudou otevřené zaměstnávání cizinců, nemají šanci na trhu přežít, zdůraznil. I přesto, že v oblastech bývalé NDR je averze vůči cizincům vetší než na západě Německa.

