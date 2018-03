Soumrak nad horníky. Polovinu z nich nahradí roboti už po roce 2020

Navzdory minimální nezaměstnanosti nezažívají horníci dobré časy. Na Karvinsku propouští zkrachovaná OKD, stejně jako hnědouhelné doly na Mostecku. Nedávno skončila v Česku těžba uranu a lithium se zdá být v nedohlednu.

Podle globální studie poradenské společnosti BDO navíc až polovině zaměstnanců v těžebním průmyslu vezmou v následujících letech práci roboti. Masivní úbytek pracovních míst kvůli robotizaci má začít už po roce 2020.

„Těžební společnosti jsou pod tlakem kvůli vlivu nízkých cen komodit. Pochopitelně proto hledají nové možnosti pro udržení rentability. Ty jim dnes nabízejí moderní těžařské technologie, které dokážou zastoupit člověka a zvýšit výtěžnost až o 20 procent,“ říká partner BDO Radovan Hauk.

Moderní autonomní robotické jednotky snižují podle něj náklady na každou vytěženou tunu o více než 30 procent, nehodovost přitom klesá až o 75 procent.

Podle Hauka lze navíc očekávat, že do těžebního odvětví bude postupně vstupovat stále více společností působících v oblasti moderních technologií a průmyslu 4.0. Přímo se podílet na těžbě s vlastními technologiemi pro ně totiž bude výhodnější než je jen prodávat tradičním těžařským firmám.

Česko má podle BDO robotizace těžebního průmyslu zasáhnout později než zbytek světa a nástup pravděpodobně nebude nijak náhlý. „Jejich nasazení v českých dolech zatím není na pořadu dne,“ říká k těžebním robotům Hauk. Zhruba 30 tisíc lidí zaměstnaných v tuzemském těžebním průmyslu tak aspoň prozatím nemusí mít z moderních technologií strach, obávat by se měli spíše problémů, kterým čelí odvětví jako takové.

Do jiných odvětví mezitím automatizace proniká velmi rychle. České firmy k tomu nutí právě fatální nedostatek lidí. „Investujme letos celkem asi 200 milionů korun do výrobních kapacit. Hlavním projektem je rekonstrukce PIKA Bzenec, kde potřebujeme navýšit kapacitu o dvacet procent a zároveň tam dodat moderní technologie, protože musíme reagovat na to, co se děje na trhu práce,“ říká například Martin Štrupl, šéf potravinářské společnosti Hamé.

