OKD převedla závod na OKD Nástupnickou. Akcie má převzít Prisko

Převod je součástí schváleného reorganizačního plánu firmy a schválil ho věřitelský výbor i insolvenční správce Lee Louda.

Server iDnes napsal, že na převzetí akcií má Prisko čas do konce roku. Insolvenční správce má po mateřské společnosti původní firmy OKD New World Resources N. V. vymáhat více než 65 miliard korun, z nichž by více než 24,5 miliardy korun měl zaplatit bývalý spolumajitel Zdeněk Bakala. Podle dokladu o vkladu závodu vznikla tato škoda „v souvislosti s neoprávněným rozhodnutím o rozdělení a výplatách zisku a ostatních kapitálových fondů“ v letech 2006 až 2011.

Bakalův recept na zbohatnutí: levně koupit, vysát, zmizet

Dále po někdejších členech představenstva OKD má insolvenční správce vymáhat téměř 2,8 miliardy korun. Podle dokladu jde o škody vzniklé porušením péče řádného hospodáře, kdy členové představenstva rozhodli o zadlužení firmy vnitroskupinovým úvěrem, aby mohly být jedinému akcionáři vyplaceny vysoké dividendy.

Převod závodu se podle veřejného rejstříku uskutečnil 27. března. Původní firma OKD se 1. dubna přejmenovala na Správu pohledávek OKD. Společnost OKD Nástupnická se ke stejnému datu přejmenovala na OKD.

Původní OKD je v úpadku od předloňského května. Do potíží se firma dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, pohledávky za většinu této částky ale insolvenční správce popřel. V OKD se dál těží černé uhlí. I se zaměstnanci z dodavatelských firem tam nyní pracuje okolo 9500 lidí.

