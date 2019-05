Katastrofa pro zákazníky i ekonomiku: výrobci tenisek zrazují Trumpa od zavádění cel

Tenisky budou pro Američany až o čtvrtinu dražší. Před tímto scénářem varují největší výrobci sportovní obuvi, kteří z velké části svou produkci vyrábějí v Číně. Kromě firem Nike a Adidas podepsalo dopis pro amerického prezidenta Donalda Trumpa dalších 170 firem.

„Navrhované zvýšení cla o 25 procent na obuv by bylo katastrofální pro naše spotřebitele, naše společnosti a americkou ekonomiku jako celek,“ varují zástupci sektoru. Podle nich vyhrocení obchodní války s Čínou bude mít dlouhodobý negativní dopad na americkou ekonomiku a povede k ohrožení řady amerických firem. Dopis byl adresován kromě prezidenta i americkým ministrům obchodu a financí Wilburovi Rossovi a Stevenu Mnuchinovi.

Trumpova vláda začala s formálním procesem zvýšení cel na 25 procent na zboží dovážené z Číny v ročním objemu 325 miliard dolarů (7,5 bilionu korun), které ještě clům nepodléhá. To by znamenalo zvýšení cen i pro tenisky, hračky a další spotřební zboží.

Podle výrobců obuvi by zavedení cel znamenalo zvýšení nákladů pro americké zákazníky o 7 miliard dolarů (161 miliard korun) ročně. „Můžeme vás ujistit, že jakékoliv zvýšení nákladů na dováženou obuv bude mít přímý dopad na amerického spotřebitele,“ varovali. Zejména pro chudší americké rodiny by takové zvýšení bylo velmi bolestivé.

Úplná obchodní válka posune svět k recesi, varují analytici

Čína je klíčovým článkem pro výrobce obuvi pro americký trh. Podílí se na výrobě 72 procent bot, jež se prodají ve Spojených státech. Produkce firmy Nike se vyrábí z 26 procent právě v nejlidnatější zemi světa, jež je po USA druhou největší ekonomikou světa.

Obuvnické firmy navíc tvrdí, že není snadné rychle přesunout výrobu do jiných zemí. Takové rozhodnutí by si vyžádalo několik let příprav. Před vyššími cenami pro Američany varoval i největší maloobchodní řetězec světa Walmart. „Zvýšení cel povede ke zvýšení cen zboží pro naše zákazníky,“ uvedl finanční ředitel supermarketů Brett Biggs. Nicméně doufá, že se podaří dosáhnout dohody mezi oběma státy.

Už 11. května americká administrativa nařídila zavést clo na dovážené čínské zboží v ročním objemu 200 miliard dolarů (4,6 bilionu korun). Sazba se zvedla z 10 na 25 procent. Cla by mohla být uvalena do několika týdnů, pokud se nepodaří domluvit se zástupci Číny na obchodní dohodě.

Čína požaduje, aby byla zrušena veškerá dovozní cla, což zatím americká strana odmítá. Obchodní válku odstartoval Trump loni v březnu, když zavedl cla na čínské zboží v hodnotě 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun).

Kdo může za rostoucí cenu ropy?

Donald a vůně petroleje. Za rostoucí cenu ropy mohou i Trump a Maduro

K obchodní válce čtěte také: