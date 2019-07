Výnosné remaky: Disney na filmových předělávkách vydělal přes sedm miliard dolarů

Jen letos studio uvedlo tři remaky filmů. Kromě Lvího krále také Dumba a Alladina. Příběh z pohádek tisíce a jedné noci již stihl vydělat více než miliardu dolarů, Lví král by tuto hranici měl pokořit v srpnu. Remaky vydělávají několikanásobně více, než původní verze. Například nové zpracování Krásky a zvířete letos vydělalo 1,2 miliardy dolarů, původní verze z roku 1991 utržila pouze 425 milionů dolarů.

Za úspěchem remaků stojí několik faktorů, připomíná web Cnbc.com. Původní disneyovky nebyly promítány v řadě zemí, zejména v Číně. Právě tam přitom filmový trh raketově roste a loni překonal ten severoamerický. Řada filmů navíc v době svého uvedení nesklidila přílišný ohlas a diváci si je oblíbili až v průběhu následujících let. To je příklad Alenky v říši divů nebo Dumba. Nové verze také využívají pokročilé technologie jako IMAX nebo 3D. Na tato promítání stojí vstupenky více než na standardní projekce.

Právě i remaky pomohly studiu Disney k rekordním tržbám. Podle televize CNN za prvních sedm měsíců studio utržilo 7,67 miliardy dolarů, čímž překonalo svůj rekord z roku 2016. Film Avengers: Endgame se navíc v červenci stal nejvýdělečnějším snímkem všech dob.

Zájem o remaky živí i vlna nostalgie. Konkurent studia na poli streamovacích služeb (Disney svou spustí v listopadu) Netflix slaví úspěch s třetí řadou seriálu Stranger Things, která je postavená na klišé a stereotypech z osmdesátých let. Podle listu The New York Times Netflix uzavřel partnerství s desítkami značek, které se v seriálu objevily. Například módní řetězec H&M uvede kolekci oblečení, které se v sérii objevilo. Coca-cola představila limitovanou edici plechovek taktéž inspirovaných Stranger Things.

