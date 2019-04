Kdo neviděl alespoň jeden díl seriálu Game of Thrones, jako by nebyl. Tahle velkolepá fantasy se během několika let vysílání zařadila mezi nejpopulárnější série všech dob, získala si srdce milionů fanoušků po celém světě a média i sociální sítě vzala doslova útokem. Již za pár dní se navíc dočkáme 8. série, která bude zároveň i poslední. Čekání si prozatím můžete zkrátit u našeho článku, kde se o seriálu dozvíte spoustu zajímavostí, které vás možná překvapí.