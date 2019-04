10 nejlépe placených hereček

10. Gal Gadon

Herečka Gal Gadon, jejíž kořeny sahají až do Československa, se nejvíce proslavila rolí Wonder Woman, kterou si poprvé zahrála ve snímku Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti. V roce 2017 se pak objevila ve vlastním sólovém snímku Wonder Woman. Právě tato role jí pomohl k inkasu 10 milionů dolarů, tedy zhruba 230 milionů korun.

Před ztvárněním Wonder Woman, byla Gadon známá především ze série Rychle a Zběsile, kde si zahrála bývalou agentku Mosadu Gisele Harabo. Objevila se také po boku Toma Cruise a Cameron Diaz ve snímku Zatím spolu, zatím živí. Dříve než se třiatřicetiletá Izraelka Gal Gadon prosadila jako herečka, věnovala se modelingu. V roce 2004 vyhrála soutěž Miss Izrael, a ještě téhož roku svou rodnou zemi reprezentovala na soutěži Miss Universe, která se konala v Ekvádoru. Ve dvaceti letech vstoupila do izraelské armády, kde působila jako sportovní trenérka obraných jednotek.