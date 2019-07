Vladimír Dlouhý: Během jediné generace můžeme západní Evropu dohnat

„Musíme se hlásit k environmentálním cílům, ale současně musíme říkat, že v této zemi máme uhlí a budeme ho ještě nějakou dobu využívat, i kdyby se v Bruselu na hlavu postavili. Pokud se rozhodneme dále stavět jaderné bloky, tak je prostě postavíme. Když byly země západní Evropy před stovkou let za průmyslové revoluce v nižší fázi vývoje, také si nebraly servítky,“ říká prezident Komory v rozhovoru pro týdeník Euro.

Pozice prezidenta Hospodářské komory je čestná. Vaším hlavním zaměstnáním je konzultační činnost pro banku Goldman Sachs. Co pro ni děláte?

Pracuji pro ni již dvaadvacátý rok, ale nejsou to moji jediní klienti. Od mého odchodu z politiky v roce 1997 jsem na trhu střední Evropy k dispozici jako poradce. Jako první mě oslovila švýcarsko-švédská strojírenská skupina ABB, která mě zaměstnávala jako poradce pro střední a východní Evropu od roku 1997 do zhruba roku 2010.

Současně jsem byl osloven Goldman Sachs, kteří měli už od osmdesátých let v Evropě poradenskou skupinu, již pak rozšířili na celý svět. Zvou do ní lidi, kteří mají zkušenosti z politického, manažerského a bankovního života. Jejím členem jsem dosud. Mezitím jsem měl celou řadu menších klientů, například indickou skupinu KSK, která je kótovaná na burze v Londýně a v Indii a staví uhelné elektrárny.

Český byznys žije: tuzemské firmy skupují domácí magnáti i velcí zahraniční hráči

Jste pro ně spojka pro středoevropský trh?

V době, kdy jsem začínal, neměla například banka Goldman Sachs ve střední Evropě nikoho. Ano, jsem tedy určitá spojka pro místní trh. Nebyl jsem nikdy v exekutivní pozici, nejsem člověk, který jedná o konkrétních obchodních případech a nerozhoduje, jestli s potenciálním klientem budeme pracovat, či nikoli.

Často dávám stanoviska týkající se rizik, například v poslední době se velký důraz klade na reputační riziko klienta. Vždy jsem byl u Goldman Sachs hodně v kontaktu s makroekonomickými analytiky, kteří píší zprávy o makroekonomickém vývoji ve střední Evropě, což mě navíc baví.

Jak hodnotíte jako prezident Komory hospodářskou politiku vlády premiéra Babiše vůči podnikatelům?

Rozporuplně. Na jedné straně se vláda snaží měnit dlouho opomíjené věci, dám dva příklady. Už od Klausovy vlády jsem podporoval PPP projekty (investiční spolupráce veřejného a soukromého sektoru — pozn. red.). Všichni ministři financí a premiéři – dokonce i Andrej Babiš na začátku – byli proti. Tato vláda byla první, která prosadila pilotní PPP projekt: část D4 mezi Příbramí a dálnicí, která začíná nad Pískem.

Když se to povede, rád bych to viděl třeba i na D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, což už je velký kus. Druhým příkladem je stavební legislativa, která je v zoufalém stavu. Můžeme Babiše kritizovat zleva zprava, ale podpořil rychlou přípravu úplně nového stavebního zákona, vláda již schválila věcný návrh a pracuje se na paragrafovaném znění.

Na druhou stranu, vláda nepřijatelně ustupuje malému koaličnímu partnerovi, který prosazuje celý balík opatření, které znesnadňují podnikatelům život. A není to jen o tom, že se zvyšuje minimální mzda nebo ruší karenční doba. Je to celý balík opatření, který jde proti zájmům podnikatelů v uplynulých osmnácti měsících. A to je odpovědnost vlády.

