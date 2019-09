Válka s plynovody: Trump pomáhá odzátkovat Nord Stream 2

„Mloci sežerou společnost. Tak to je,“ varuje Karel Čapek v románu Válka s mloky, dystopickém podobenství, ve kterém polovina lidstva vydělává na rozšíření inteligentních obojživelníků, zatímco druhá proti nim bojuje jako hrozbě pro samotnou existenci homo sapiens.

Podobně rozporuplně lze vnímat mloka, který už za několik měsíců vystoupí na pobřeží poblíž německého letoviska Lubmin. Za sebou bude mít několik dní trvající 1300 kilometrů dlouhou cestu po dně Baltského moře od ruských břehů Narvské zátoky. Nepůjde o mloka organického, nýbrž robotického. „Mlokem“ se totiž v plynařském žargonu nazývá přístroj, který proleze celou délkou vznikajícího plynovodu Nord Stream 2, zkontroluje, zda je kontroverzní megastavba za osm miliard eur v pořádku, a v podstatě tak završí její dokončení.

Plynovod má dvěma paralelně vedle sebe probíhajícími potrubími do Evropy pumpovat další miliardy kubíků ruského zemního plynu a vyhnout se přitom ukrajinskému území, podobě jako jeho starší bratr Nord Stream (bez číslovky na konci).

Proč je stavba kontroverzní? Zatímco podle některých jde o zajištění bezpečných dodávek strategické komodity pro evropský průmysl i domácnosti za konkurenceschopné ceny, jiní mluví o zradě států východní Evropy a jejich předhození libovůli Kremlu.

K takovým se řadil i Donald Trump, který až donedávna vyhrožoval sankcemi na dovoz výdobytků evropského automobilového průmyslu do Spojených států, přiteče-li Nord Streamem 2 byť jen jediný kubík. Paradoxně to nakonec může být právě americký prezident a jeho absurdní plán koupit Grónsko, kdo odblokuje zátku na ocelové rouře a pustí mloka do Evropy. Zkrátka Čapek v nejlepší formě.

