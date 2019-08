Plynovod Nord Stream 2 bude mít zpoždění, čeká se na povolení v Dánsku

Stavba plynovodu Nord Stream 2 Autor: čtk

Projekt plynovodu Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivést ruský plyn do Evropy, by kvůli problémům při zajišťování nutných povolení v Dánsku mohl nabrat zpoždění. Zahájení činnosti by mohlo být odloženo až o osm měsíců, což si vyžádá dodatečné náklady 660 milionů eur (17 miliard korun), uvedl dnes provozovatel plynovodu.