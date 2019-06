Půjde to postaru: Gazprom chce zvýšit dodávky do Evropy i bez nového plynovodu

Na poloostrově Jamal na Sibiři tisíce dělníků připravují rozšíření těžby zemního plynu. Vrty musí projít zmrzlou půdou do hloubky 1,7 kilometru. Plyn z bohatého Bovanenkova pole měl dostat nejkratší možnou trasou do Evropy plynovod Nord Stream 2 do konce tohoto roku. Jeho dokončení se ale posouvá, Dánsko žádá, aby byla vypracována třetí alternativní cesta okolo ostrova Bornholm. Firma Nord Steam 2 AG, jež plynovod staví, považuje tento požadavek za účelové zdržování projektu.

Zástupci ruského koncernu, ve kterém drží těsnou většinu ruská vláda, tvrdí, že těžkosti při dokončení projektu neovlivní navyšování dodávek plynu do zemí EU. Nový plynovod dráždí zejména Spojené státy. „Budeme produkovat zemní plyn podle původního plánu do našeho systému v Rusku. A pak jej budeme dále distribuovat,“ citovaly Financial Times šéfa ropného pole Bovanenkovo Igora Melnikova. Nepřipadá v úvahu, že by se produkce plynu zastavila, dodal.

Oleg Andrejev z produkční divize Gazpromu zdůraznil, že si firma najde další cesty, jak zemní plyn dostat do zemí EU. V úvahu připadají i trasy vedoucí přes Ukrajinu. Firma podle něj nemá v plánu, že by na konci tohoto roku uzavírala kohoutky pro plyn. Poptávka po plynu je stále vysoká, a proto Gazprom bude využívat naplno své kapacity. Na projektu Nord Stream 2 se celkem podílí 670 firem z 25 zemí. Projekt z poloviny platí také pět hlavních evropských firem: Uniper, Wintershall, Engie, Shell a OMV. Americká vláda nicméně těmto firmám hrozí sankcemi, pokud budou v projektu pokračovat.

Oxfordský institut pro energetická studia předpokládá, že poptávka po plynu bude v Evropě růst. V roce 2020 by měla být na úrovni 564 miliard kubíků za rok, o deset let později by měla růst na 618 miliard metrů krychlových. Rusko do EU dodává asi třetinu plynu. Jen pole Bovanenkovo má tento rok vyprodukovat 95 miliard kubíků plynu, příští rok by to mělo být 115 miliard.

Nord Stream 2 má zvýšit současnou kapacitu z 55 miliard metrů krychlových na dvojnásobných 110. Gazprom přitom počítá do budoucna i s tím, že vybuduje Nord Stream 3. Ruský prezident Vladimir Putin nepřímo obvinil Bílý dům, že projekt torpéduje s tím, aby americké firmy mohly zvyšovat dodávky zkapalněného plynu LNG do Evropy. Zdůraznil, že se evropské firmy projektu účastní dobrovolně.

Projektový ředitel Nord Stream 2 AG Henning Kothe uvedl, že se zatím žádná evropská firma z projektu nestáhla kvůli hrozbě amerických sankcí. Firma nepočítá s tím, že budou případné sankce skutečně uvaleny. Zatím není jasné, kdy rozhodne dánská energetická agentura o povolení stavby v dánských vodách. Kothe ale varoval před tím, že Evropa bude muset dovážet dražší plyn ve formě LNG, pokud nebude plynovod dokončen v původním termínu.

