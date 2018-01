Na začátku je nápad a touha být vlastním pánem, na konci buď zklamání a prázdné ruce, nebo miliony na kontě. Podle statistik nepřežijí v Česku déle než dva roky čtyři z pěti podnikatelských projektů. Bez výjimky ale platí jedno: čím originálnější nápad, tím větší šance na úspěch.

Co si youtuberovat?

Mezi nejsledovanější celebrity světa, jež strčí do kapsy rockové star i hollywoodské herce, dnes patří youtubeři. Novodobí zlatokopové a zlatokopky vydělávají díky svým videím, jež sledují či sdílejí statisíce lidí, miliony dolarů ročně. Rekordmanem je v tomto švédský mladík, komentující na svém kanále počítačové hry, Felix Kjellberg. V roce 2016 si vydělal v přepočtu 345 milionů korun.

A už i Česko má své internetové podnikatelské hvězdy. Zhruba dvacítka českých youtuberů vydělává přes milion ročně. „Myslím, že také spadám mezi roční milionáře. Uvidíme při odevzdání daňového přiznání,“ připouští jeden z nejúspěšnějších Karel Kovář alias Kovy.

Jednou z nejbizarnějších figur tuzemského internetového světa je podnikatel, herec, kulturista a youtuber Aleš Bejr. Sám o sobě říká: „Jsem psychopat.“ Nedostatkem peněz a nezájmem publika kvůli tomu ale netrpí – naopak to mnozí považují za jeho přednost. Na svém kanále má aktuálně 150 tisíc odběratelů.

Čtyřicetiletého Bejra proslavila především jeho videa s bezdomovci, ze kterých si udělal pokusné králíky. Legendární je jeho video s mužem s přezdívkou Majsner. Tomu zaplatil dovolenou v Egyptě a následně bavil své fanoušky záběry věčně opilého, ušpiněného a nespokojeného cestovatele.

Jak vydělat statisíce, je-li člověk školou povinný, ví youtuberka Tereza Hodanová. Ve čtrnácti se dívka, která si říká Teri Blitzen, stala českou blogerkou roku. O tři roky později v rozhovoru pro časopis Forbes říká: „Když je youtuber šikovný, stovky tisíc za dva měsíce vydělá. Uživila bych tím bez problémů naši čtyřčlennou rodinu.“ Tereza, která točí zhruba jednou týdně videa o všem, co zajímá teenagery, se dnes dokonce chlubí vlastní značkou parfému.

Monology vagíny

Jak si vydělat slušné peníze, ví i podnikavá Petra Yamuna Částková. Koučka a psychoterapeutka nabízí svým klientům takzvané šamanské léčení, intuitivní terapii či vaginální mapování.

O služby kontroverzní „šamanky“, která dobře ví, že každé zboží má svého kupce a umí cestovat do hlubin lidské (především ženské) duše, je mimořádný zájem. „Všechna dávná traumata se ženám ukládají ve vagíně,“ tvrdí Částková. „Technika vaginálního mapování není nic, co bych si vymyslela. Do Čech ji přivezl Joseph Kramer z Kalifornie a je součástí nové profese Sexological Bodyworker. Při své práci nikoho nezneužívám,“ ujišťuje Částková.

Pro své klientky pořádá pravidelné semináře, kde odhaluje jejich „pravé ženství“, zabývá se menstruací či hormonální jógou. Ceny za jednodenní semináře, tantrické léčení (pro ženy i muže), masáž pozadí či anální mapování se pohybují zhruba od dvou do deseti tisíc. Jednoduše perfektní byznys, který vydělává na ženách, přesvědčených, že jim gynekolog, psycholog ani psychiatr nemohou pomoci.

Tisíce korun stojí také sádrový odlitek vagíny – mezi českými ženami aktuálně populární kratochvíle. Z odlévání ženských přirození a ženských těl ze sádry si udělal výnosný byznys umělec Miloslav Kovář. Když začal odlévat vagíny, manželka mu to prý nezakázala a dnes už by si to zakázat nenechal. Jeho sochy najdete po celém světě. Kovář je ostatně rekordmanem v počtu odlitých klínů (odlitky samozřejmě nejsou zadarmo) za hodinu.

Hledám sponzora. Tečka (cz)

Internet je dnes platformou, kde najdete nejbizarnější způsoby obživy. Podnikavé ženy – pokud jim nechybí půvab – se mohou nechat živit bohatými sponzory. „Kde je poptávka, nemůže chybět ani nabídka,“ říká dvaadvacetiletá studentka Michaela z Prahy, která se před několika měsíci zaregistrovala na serveru hledamsponzora.cz.

Web se označuje jako seznamka pro úspěšné, náročné a cílevědomé muže a dívky, které přesně vědí, co od vztahu chtějí.

Michaelu si zhruba půl roku vydržoval bohatý muž, který za ni neváhal utratit desítky tisíc měsíčně. Studentka Univerzity Karlovy v Praze nic bližšího sdělit nechce, jiná mladá žena se ale rozpovídala v rozhovoru pro server iDnes.cz. „Udělala jsem to spíš ze zvědavosti. Ze začátku jsem byla hodně opatrná, nevěděla jsem, jaký typ mužů tam můžu čekat,“ řekla serveru studentka Lenka.

Bláznivé projekty ve světě K vraku Titaniku

Za dva a půl milionu korun vás britská společnost OceanGate letos zaveze k vraku Titaniku. Výlet stojí symbolicky stejně jako v tehdejších relacích plavba na slavném parníku v první třídě. „Od potopení před 105 lety Titanic navštívilo necelých 200 lidí, což je méně, než jich bylo ve vesmíru nebo kolik jich pokořilo Mount Everest. Proto je to tak obrovská příležitost,“ říká šéf Ocean Gate Stockton Rusch. Vlastní píseň

Pokud hledají Američané ideální dárek pro životní lásku a přemýšlejí o tom, že své city vyjádří písní (neumějíce skládat hudbu ani zpívat), existuje startup, který jim pomůže. Songfinch je firma schopná složit píseň podle vašeho zadání, kterou staromódně nahrají živí muzikanti, nikoli počítač. Skupinka vybraných umělců se dá do práce a složí oblíbenou písničku. Za 200 dolarů dostanete výsledek do týdne – vlastní, zcela osobní zamilovanou píseň na přání. Počmárané banány

Zaplatili byste tisíce za počmárané banány? Ve světě elektronické komunikace je osvěžující dostat fyzický dopis nebo pohlednici. A co teprve, když není zpráva napsána na papíře, ale na banánu. Takový nápad dostal Davonte Wilson, zakladatel startupu Bananas Gone Wild. V univerzitní posluchárně vysedával osm hodin denně. Každý den si kupoval na svačinu několik banánů, a když se nudil, čmáral na ně kresbičky. A teď na tom vydělává. Z banánů vytváří různé postavičky. Aby se k zákazníkovi banány dostaly, ještě než jsou přezrálé, kupuje je Wilson zelené. Zdravá toaleta

Stolička Sqautty Potty je požehnáním pro zdravou stolici. Rodina Edwardsových ze Saint George v americkém státu Utah přišla na to, že gastroenterologické problémy nejlépe vyřeší, pokud vyměšujete v dřepu. „Na toaletě je lepší mít kolena výše. Dlouho jsme hledali a hledali, ale stále jsme nemohli najít vhodný výrobek, který by nám umožnil zaujmout na toaletě opravdovou pozici v dřepu.“ Nakonec vyvinuli stoličku Squatty Potty a dali ji do prodeje. A o bizarní vynález je překvapivě značný zájem.

Také ona připouští, že do ní bohatí muži investovali až padesát tisíc korun měsíčně. „Na rovinu jsem jim oznámila, že studuji soukromou školu a že by mi hodně pomohlo, kdyby mi platili školné a přispívali na bydlení. Dále že mám ráda cestování a uvítala bych společné víkendy, třeba wellness, čili aby mi zvýšili životní standard. Nikdo s tím neměl problém,“ prozrazuje.

Populární embrya i zvířátka

A jaké další bizarnosti jsou momentálně v kurzu? Češi se často nechávají inspirovat ve světě, tak jako autoři takzvaných prenatálních pohlednic.

Veliký úspěch slaví – pro někoho možná poněkud nevkusné – fotografie embryí, které dostávají budoucí rodiče při ultrazvukovém vyšetření. K tomu, abyste na prodeji prenatálních pohlednic třeba právě přes internet vydělali, potřebujete málo. Vytvořit si webové stránky, kde budete své výtvory nabízet a propagovat, sice není zadarmo, ale vstupní investice je to minimální. A jejich provozování prostřednictvím webhostingových společností (jako banan.cz) už zdarma je.

Karel a Petr Novákovi rozjeli nedávno takzvaný pomejdanový servis. „Najímají si nás lidé, kteří po bujarém večírku potřebují uklidit byt a vzpamatovat se z kocoviny,“ usmívá se Petr.

Pomejdanový servis je tu právě pro unavené pařmeny. Jeho provozovatelé jim uklidí, případně vyluxují, vyžehlí a uvaří kávu nebo česnečku. A samozřejmě si také nechají dobře zaplatit. Také zmíněnou dvojici inspiroval svět – respektive příběh uveřejněný na stránkách časopisu Forbes.

Zlatým dolem je dnes byznys se zvířátky všeho druhu. Stále populárnější je pronájem slepic a dalších hospodářských zvířat. Na internetu nabídnete potenciálním zákazníkům například hejno nosnic, klient si je pronajme, zaplatí vám poplatek za jejich krmení a další péči. A za to si jednou za měsíc vyzvedne pravá biovajíčka od slepice, o kterou se nemusí starat.

Také profese zvířecího psychologa už není v Česku jen z říše pohádek. Veterinář Alexandr Skácel neléčí jen těla, ale i duše domácích mazlíčků. Jeho nápad je sice ojedinělý, přesto není v Česku sám. Skácel tvrdí, že umí odhalit a leckdy i odstranit psychické potíže zvířat a zjistit důvod jejich chování. Poradí vám například, proč váš mazlíček nechodí na kočičí záchod nebo proč se nenechá drbat za ušima.

Ve své ordinaci očkuje, operuje a nabízí stejné služby jako ostatní zvěrolékaři. „Postupně bych se chtěl ale plně věnovat celostní medicíně. Pohlížím na pacienta jako na celek,“ mluví o svém plánu. Mezi metody alternativní medicíny pro zvířata patří stejně jako u lidí například akupunktura nebo homeopatie.

Úspěšným konceptem jsou také zvířecí kavárny – ty nyní ve světě zažívají mimořádný boom. V pražském Karlíně si Zuzana Vrbová otevřela Kočičí kavárnu před třemi lety jako relaxační místo pro všechny, kteří si chtějí odpočinout ve společnosti mazlíčků. Kočky zde najdete všude, na stolech, na židlích, baru a pletou se vám pod nohama. Alergiky sem přivést nemůžete, jinak je ale prostředí příjemné. „Zájem o naši kavárnu je veliký, až jsme samotné překvapené. Hned po otevření jsme tak čelili velkému náporu, který víceméně naštěstí trvá dodnes,“ prozrazuje majitelka.

Článek vyšel v magazínu Profit