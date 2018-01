Nejlepší džoby světa: kolik bere správce ostrova?

Jaká jsou nejneuvěřitelnější povolání světa a kolik v nich lidé dostávají zaplaceno? Zmapovat nabídku bizarních pracovních pozic se rozhodl web Lovemoney

Hlavním úkolem chůvy pand je, aby se medvídci cítili dobře, měli chuť se objímat, prostě se měli rádi. Ve výzkumném centru v Číně za to dostane ročně 32 tisíc dolarů. Podobná pozice je k mání i v USA. Tam jde ale o objímání lidí. Za konejšení v náručí se vyplácí 60 dolarů za hodinu.

A ještě jednou Čína. Tam hledají lidi z Evropy a Ameriky, zvláště muže. Jsou najímání jako falešní manažeři s platem tisíc dolarů týdně. Jejich práce spočívá v tom, že občas pronesou nějaké krátké moudro na obchodních schůzkách a objeví se na důležitých akcích společností, které je najmou. Čínské společnosti tím naznačují, že mají významné kontakty v západním světě.

Buckinghamský palác shání úředníka schopného „nově povzbudit zájem o královnu“. Hledá autora schopného tweetovat stejně mocně jako americký prezident. Za to a za zajímavé příspěvky na královský web nabízí 38 700 dolarů.

Nejlepší džob světa Sorelle Amoreová se utkala se 17 tisíci uchazeči a vyhrála „best job in the world“. Její povinností bylo navštívit a pobývat během tří měsíců ve dvanácti luxusních resortech. Vítězka tak navštívila například pětihvězdičkový skotský hrad či honosné sídlo v kostarickém pralese.

Nevšední je i pozice vypsaná Cambridgeskou univerzitou. Ta hodlá doplnit svůj profesorský sbor o „hračičku“. Úkolem nové posily je připravit „děti 21. století na řešení problémů, týmové jednání, povzbudit v nich schopnost sebekontroly“. Úspěšný kandidát proto bude mít v náplni práce studium her, zkoumání fenoménu hravosti ve vzdělávacím procesu. Za to bude pobírat 108 tisíc dolarů.

Společnost Royal Caribbean International shání fotografa. Ten bude během třítýdenních turnusů na třech rozličných plavbách obřích turistických lodí pořizovat „úchvatné“ snímky a bude je umisťovat na Instagram. Za to se jeho bankovní konto rozroste o 67 tisíc dolarů.

V roce 2009 australský Queensland inzeroval pozici, kterou nikoli náhodou nazval „snová“. Úspěšný kandidát měl strávit šest měsíců a starat se o ostrovy Velkého bariérového útesu. To už dnes ale není tak unikátní. Džob správce ostrovů s ročním výdělkem až 120 tisíc dolarů je nyní k mání pro více lidí.

Klouzali jste se rádi na vodních skluzavkách? Tak teď si to můžete užívat celý den a ještě za to budete placeni, pokud budete vybráni. Budete cestovat po světě, testovat skluzavky a tobogany a také úroveň bazénů v turistických resortech. V průměru je za to, že máte v pořádku žaludek, ročně 28 500 dolarů.

Požadavky na uchazeče? Žaludek v pořádku

Cancún hledá ambasadora, který bude žít od března do srpna v luxusním hotelu a bude mexické lázeňské město na pobřeží státu Quintana Roo představovat zbytku světa. Plat: 60 tisíc dolarů.

Dostat peníze za spaní? To vypadá jako velký protimluv. Ale ve skutečnosti i takové povolání existuje. Experti na ležení monitorují kvalitu rozličných matrací. Dostávají za to 5600 dolarů měsíčně.

A stejně praštěně vypadá na první pohled i sháňka po potápěčích, kteří budou v golfových resortech vyzvedávat míčky utopené ve vodních překážkách. Je za to ročně 33 tisíc dolarů. Ale klubům se to vyplatí. Potápěči v průměru najdou a vyloví během jednoho dne kolem čtyř tisíce míčků. Klub je pak se slevou znovu prodává.

Čtěte také: