Čistá a ikonická: Dánové staví v Číně největší spalovnu odpadu na světě

Stavba má ambice posunout stavebnictví v tomto oboru na novou úroveň. Záměrem autorů je, aby spalovna byla „čistá a ikonická“. Pohánět ji bude mimo jiné energie ze 40 tisíc metrů čtverečních solárních panelů položených na střeše.

Čínská megapole s 20milionovou populací vyprodukuje 15 tisíc tun odpadu denně. Toto číslo se zvyšuje tempem zhruba 7 procent ročně (před čtyřiceti lety to bylo jen 50 tun). Také proto se investor, místní společnost Šen-čen Energy, rozhodl pro stavbu nové spalovny, která kromě zapojení moderních technologií poslouží rovněž jako osvěta pro místní.

Čína již nyní generuje nejvíce odpadu na světě. Světová banka odhaduje, že v roce 2025 země vygeneruje 500 milionů tun pevného odpadu ročně.

Ani příslib maximální efektivity a vysokých ekologických standardů nové spalovny nepřesvědčil ekology a hnutí místních, kteří se obávají zvýšené koncentrace dioxinů a dalších nebezpečných látek poté, co bude elektrárna uvedena do provozu. SHL Architects ale kritiku odrážejí s tím, že jejich zařízení vypustí do ovzduší jen polovinu objemu CO2 než běžná skládka, kde končí většina odpadu z města.

Čína buduje elektrárny spalující odpad ve velkém. V provozu jich je více než 300 a v uplynulých pěti letech se jejich kapacita zvyšovala každý rok o čtvrtinu. V zemích OECD to byla jen 4 procenta ročně.

