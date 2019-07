Tykač může koupit elektrárny v Kladně a Zlíně, transakci schválil antimonopolní úřad

Dvojici uhelných zdrojů tepla a elektřiny prodala švýcarská firma ze strategických důvodů. Podle jejího květnového vyjádření prodej sníží emise oxidu uhličitého portfolia elektráren Alpiq o více než 60 procent. Vedle toho pro skupinu Sev.en Energy podle generálního ředitele Luboše Pavlase nákup souvisel s její strategií zajistit stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny při přechodu mezi konvenční energetikou a moderními zdroji energie.

Kogenerační zdroj ve Zlíně má výkon 64 megawattů (MW) a v Kladně 516 MW. Oba zdroje, které vlastnila skupina Alpiq prostřednictvím firmy Alpiq Generation, dodávají elektřinu i teplo zhruba 35 tisícům odběratelům.

Do holdingu Sev.en Energy patří od loňského roku Tykačovy firmy sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. V Česku skupina provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky. Uhlí těží zejména v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve (dodává pro elektrárnu Počerady, jež patří ČEZ) a dále pak v lokalitě ČSA, a to včetně společnosti Důl Kohinoor, která provozuje hlubinnou těžbu v bočních svazích lomu ČSA.

Od roku 2013 patří mezi Tykačova česká aktiva také elektrárna ve Chvaleticích na Pardubicku se čtyřmi bloky o výkonu 820 MW.

