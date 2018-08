Trumpovi navzdory. Americké energetické firmy dál odstavují jeden uhelný blok za druhým

Schvalujte si, co chcete, my budeme uhelné bloky dál odstavovat. Takový vzkaz vyslaly americké energetické společnosti prezidentovi Donaldu Trumpovi, který by rád stávající uhelné bloky - a s ním spojená pracovní místa horníků - zachránil. Podle analýzy S&P Global Market Intelligence skončí do deseti let nejméně 86 uhelných bloků o výkonu 23700 megawattů. Prvních 36 bude odstaveno před koncem roku 2020.