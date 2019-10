Tři čtvrtiny podnikatelů by uvítaly paušální daň, současný systém je obtěžuje

ilustrační foto Autor: Archiv MF

Zavedení paušální daně místo stávajícího systému tří odvodů by přivítalo 78 procent podnikatelů, kterých by se změna dotkla. Zároveň čtyři pětiny podnikatelů považuje stávající systém za obtěžující. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti Median.