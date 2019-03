Soud smetl žalobu Vitáskové na cenové rozhodnutí ERÚ

Soud ve svém rozhodnutí upozornil na verdikt Nejvyššího správního soudu z května 2014 a Ústavního soudu z března 2015, kdy byl podobný návrh zamítnut. Cenové rozhodnutí vydané Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) není opatřením obecné povahy a tudíž soudům nepřísluší pravomoc jej přezkoumávat. „Navrhovatel závěry z citované judikatury zcela opomíjí, ačkoliv mu musely být v době podání návrhu nepochybně známé,“ uvádí se v rozsudku, který má redakce webu Euro.cz k dispozici.

Institut Aleny Vitáskové, založený bývalou šéfkou ERÚ z let 2011 až 2017, vznikl za účelem ochrany a podpory základních lidských práv a svobod. V textu žaloby zveřejněném na webu institutu nenapadá ani tak samotné zvýšení cen za distribuci elektřiny, ale hlavně formální nedostatky. Například to, že rozhodnutí podepsala pouze část radních. Připomíná i fakt, že Rada ERÚ nemá od rezignace Vratislava Košťála, tedy od počátku prosince 2018, svého předsedu. Právě jeho podpis by na rozhodnutích neměl chybět.

Jak uvedl web Euro.cz v listopadu, většina tří z pěti členů Rady ERÚ odhlasovala nárůst regulovaných cen distribuce elektřiny. V případě nejčastějšího tarifu D02 poplatek vzrostl o šest procent s výjimkou Prahy, kde růst dosáhl 1,6 procenta. Nárůst regulovaných cen se nešťastně sešel s růstem tržní složky ceny elektřiny. Výsledkem tak byl růst celkových výdajů domácností za elektřinu o zhruba deset procent.

Schválení sporného zvýšení cen vyhrotilo dlouhodobě špatné vztahy mezi pěti členy Rady Energetického regulačního úřadu. Pod cenovým rozhodnutím jsou podepsáni jen tři z nich – Vladimír Outrata, Jan Pokorný a Vladimír Vlk. Zbývající dva členové, Vratislav Košťál a Rostislav Krejcar, s nárůstem nesouhlasili a cenové rozhodnutí odmítli podepsat. Košťál následně na svou funkci rezignoval.

