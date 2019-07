Syntetické konopí z kvasnic: Silicon Valley se nadchlo pro nový trend

Popularita látek z konopí díky postupné legalizaci v Americe vede k tomu, že řada investorů cítí nové příležitosti. Jednou z nich je produkce kanabinoidů z kvasnic. Firmy jako Ginkgo Bioworks, Amyris, Hyasynth Bio či Willow Biosciences vybraly od investorů desítky milionů dolarů na svou expanzi.

Použití kvasnic pro syntézu látek THC a CBD má vést ke snížení nákladů na jejich produkci. Kanabinoidy jsou stále zajímavější pro farmaceutický sektor díky tomu, jak se legalizace konopí rozšiřuje na celém světě.

„Mnoho lidí tvrdí, že je to šílené. Syntetizovat tyto látky, které jsou přírodní. Chci poděkovat přírodě, co umí. Ale chceme to dělat ještě lépe,“ neskrývá velké ambice šéf společnosti Librede Jason Poulos, jež si nechala patentovat výrobu kanabinoidů z kvasnic už v roce 2015.

Kvasinky a bakterie stejným způsobem dokážou syntetizovat asi čtyři stovky léčiv, například inzulín nebo očkovací látku proti žloutence typu B.

Psychedelický sitter Tylš: Psilocybin může vyléčit depresi či úzkost

Tradiční pěstování rostlin konopí je náročné na energii, vodu a také vyžaduje zemědělskou půdu. Použití kvasnic výrazně sníží provozní náklady a nejsou potřeba ani hnojiva, zdůraznil Poulos. Kvasinky „krmí“ pouze cukrem a vodou. Celý systém je uzavřený, a proto je udržitelný, přidal další plus.

Ředitel výzkumu institutu pro konopí a kanabinoidy ICCI Ethan Russo ale namítl, že tradiční pěstování konopí v biokvalitě je stále konkurenceschopnější. Navíc bude trvat několik let, než se nová technologie v produkci látek z konopí na trhu etabluje. Podle něj rostliny konopí setého umějí kanabinoidy produkovat lépe.

Kvasinky mohou rovněž syntetizovat nové druhy kanabinoidů, jež jsou v přírodě neznámé. Cesta k jejich schválení americkým regulátorem pro použití ve farmaceutickém průmyslu by ale stála dvě až tři miliardy dolarů (46 až 68 miliard korun).

Ronan Levy z torontské firmy Trait Biosciences souhlasí s tím, že kvasnice nejsou tak „výkonné“ jako samotné konopné rostliny. „Vše, co můžete dělat s kvasnicemi, můžete udělat i s rostlinami s mnohem větším výnosem a čistotou látek,“ uvedl v únoru v časopisu Nature.

Očekává, že zejména cena látky CBD, jež není psychoaktivní, se bude v následujících letech postupně snižovat v souvislosti s tím, jak se budou zlepšovat technologie extrakce z konopí.

Poulos nicméně tvrdí, že cílem jejich firmy je produkce „kvasnicových“ kanabinoidů, jejichž cena bude 200 dolarů (4560 korun) za kilogram. Kanadská firma Hemptown v současnosti prodává izolovaný kilogram CBD za 3000 dolarů (68 400 korun).

