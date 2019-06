THC nemá v jídle co dělat, Evropa kvůli konopí uvažuje o změně legislativy

Úředníci ministerstva zemědělství se museli vypořádat s poněkud kuriózním dotazem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jedna ze studentek Právnické fakulty Univerzity Karlovy se v rámci své diplomové práce resortu ptala, jak se to má v Česku s výskytem tetrahydrokanabinolu (THC) v potravinách. Jde o psychoaktivní látku, která se vyskytuje v konopí.

Díky zvídavé otázce tak máme v této záležitosti jasno. Zákon o návykových látkách považuje za konopí pouze květ rostliny obsahující nejvyšší koncentraci THC. Ze zbytku rostliny je možné potraviny v klidu vyrábět a semena či listy se k tomuto účelu opravu používají.

Ovšem pozor, jak upozorňuje ministerstvo, ačkoliv v Česku lze pěstovat takzvané technické konopí s obsahem 0,3 procenta THC, v jídle se tato látka v žádném případě objevit nesmí. „Obecně můžeme konstatovat, že pokud potravina obsahuje jakékoli množství THC, musí být stažena z trhu. THC patří mezi omamné a psychotropní látky a její výskyt v potravinách není v ČR dovolen,” uvedl resort.

To by se však mohlo změnit. Dodržení nulového limitu je u potravin z konopí v praxi velmi složité a objevil se třeba i případ, kdy se THC skrze krmivo dostalo do kravského mléka. „Na evropské úrovni probíhá debata o případném nastavení limitu pro THC v potravinách, protože z technického pohledu je velmi složité docílit nulového množství THC,” dodalo ministerstvo.

V minulých letech proběhl v Evropě rozsáhlý monitoring, jehož výsledky dostal na stůl Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA. Ten bude mít nyní rozhodující slovo. Podle ministerstva by však podle předběžného návrhu mohlo dojít k povolení pěti miligramů THC v kilogramu konopných semen, mouky a olejů, 0,01 miligramů v nápojích a 0,15 miligramů u ostatních potravin.

Česká strana ovšem předpokládá, že celá debata bude poměrně zdlouhavá, a nelze proto předjímat, kdy by ke změně mohlo dojít. „V případě, že bude na evropské úrovni nastaven limit pro THC v potravinách, bude právně závazný pro všechny členské státy,“ dodal resort.

Konopný polibek: německý pivovar připravil pivní mix s THC

Logo konopného piva pivovaru Oettinger, ilustrační foto ( Autor: oettinger-bier.de )

Do té doby se by se neměly produkty s psychoaktivní složkou na českém trhu objevit. Přesto k tomu dochází. Například loni v listopadu zachytila Státní zemědělská a potravinářská inspekce u distributora Cannabis Point výrobek s názvem THC Green Power, který obsahoval nepovolenou látku. U stejné firmy objevili inspektoři i nevyhovující konopnou čokoládu. V druhém případě však nebyl problém s výskytem THC, nýbrž nepovolených syntetických barviv.

Výrobci se často kryjí tím, že na obale uvedou informaci o maximálně 0,3 procenta THC v obsahu, jak je povoleno při pěstování technického konopí. Podle ministerstva to však nic neřeší a takový produkt zůstává nelegální.

V rozporu s legislativou jsou i populární konopné čaje. Takových lze během pár minut vyhledat v nabídce internetových prodejců mnoho. Konopí však není mezi surovinami, které lze podle vyhlášky pro výrobu čaje použít. Produkty, které rostlinu obsahují, se tak nesmí čajem nazývat.

