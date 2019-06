Světlo na konci dluhopisového tunelu. Někteří emitenti začali splácet

Ilustrační foto Autor: Pixabay

Případy kolapsu malých a začínajících firem, které prodaly širšímu okruhu investorů své dluhopisy, v posledních měsících přibývají. Podle zjištění webu Euro.cz to však automaticky neznamená, že investoři už své peníze nikdy neuvidí. Vedle případů zjevných podvodů lze nalézt i případy se šťastným koncem, kdy firmy své závazky splácí - i když se zpožděním. Příkladem mohou být firmy Capital for you a 2M Invest.