Past na investory: dluhopisy v Česku vydávají firmy bez historie nebo ve ztrátě

Většina z aktuálních emisí dluhopisů na českém trhu je velmi riziková a investoři by si měli dobře promyslet, zda do podobných projektů vloží peníze. Vyplývá to ze srovnání, které zpracoval tým webu Rizikovédluhopisy.cz a který má web Euro.cz exkluzivně k dispozici. Srovnání zahrnuje 19 společností, kterým Česká národní banka od počátku tohoto roku schválila prospekt dluhopisu.