Kauza solárních elektráren: Vitásková odmítá vinu, souhlas k zastavení řízení prý nedala

Vitásková, která do čela úřadu nastoupila až osm měsíců po tomto případu, se v kauze u olomouckého soudu zodpovídá spolu s tehdejší vedoucí odboru licencí ERÚ Michaelou Schneidrovou a dalšími šesti obžalovanými. Podle obžaloby šéfka ERÚ vydala na začátku roku 2012 souhlas k zastavení obnovy správního řízení, v němž mohli majitelé elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun o licenci přijít. Souhlas prý udělila Schneidrové.

Podle obhájce nemůže klíčový důkaz obžaloby, kterým je e-mail ze 4. února 2012 údajně dokazující souhlas s nezákonným rozhodnutím, obstát. „Prokazuje pouze skutečnost, že do e-mailu mé klientky byl doručen e-mail obžalované Schneidrové. Má klientka na email Schneidrové nijak nereagovala, odpovídala pouze na ty, které ji zajímaly. To, že Schneidrová rozhodnutí vydala, bylo kvůli tomu, že na ni bylo naléháno. Je tedy pravděpodobné, že jej vydala bez souhlasu Vitáskové,“ uvedl obhájce. Tvrdil, že si byla Vitásková vědoma, že je třeba rozhodnout, ale nikdy neříkala jak. „Zachovala se tak, jak se zachovala měla,“ dodal obhájce.

Vitásková dnes u soudu poukázala na to, že do úřadu nastoupila až v srpnu 2011. Schneidrovou prý jmenovala do funkce, neboť místo nebylo obsazené. „Přezkumné řízení v rozhodnutí Schneidrové jsem zahájila ještě před tím, než byla tato skupina včetně inženýrky Schneidrové obviněna,“ uvedla dnes Vitásková, kterou společně se Schneidrovou potrestal nepravomocně krajský soud za jejich jednání 8,5 lety vězení.

Vitáskové se zastala i obžalovaná Schneidrová. Uvedla, že rozhodnutí vydala sama a šéfka ERÚ se prý na ni následně zlobila, co to vydala. Přiznala, že informace předsedkyni posílala na soukromý e- mail, rozdíl v tom prý neviděla. „Stanovisko, které jsem po ní požadovala, bylo, zda musíme nebo nemusíme rozhodnutí vydat,“ uvedla Schneidrová. V e-meilech však podle soudu svou nadřízenou informuje, jaké stanovisko vydává. „Nikdy mi žádný souhlas či doporučení k vydání mého stanoviska nedala,“ doplnila žena. Dodala, že si byla jistá svým rozhodnutím.

Podle žalobce Radka Mezlíka, který v odvolacím řízení požaduje vysoké peněžité tresty pro hlavní aktéry, ale i zvýšení trestu o dva roky dvěma revizním technikům, využívá obhajoba desítky posudků k rozmělňování pravdy. Podle něj o falešnosti revizních posudků není pochyb, poukázal na to, že výstavba elektrárny je doložena až do roku 2011. Pochybnosti nemá ani o vině tehdejší šéfky ERÚ. „Vydala souhlas s vydáním protiprávního rozhodnutí a byla s ním srozuměna. Není to jenom jeden mail, ze kterých by soud dovozoval své závěry. Je to uzavřený komplex důkazů,“ uvedl.

V kauze jde o neoprávněně udělené licence solárním elektrárnám Saša-sun a Zdeněk-sun. Jejich majitelé, synové miliardáře a průmyslníka Zdeňka Zemka, tak dostali právo na velmi výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010. Licence nakonec oběma elektrárnám odebral jiný soud předloni v květnu s odůvodněním, že je elektrárny získaly podvodem na základě falešných revizních zpráv.

