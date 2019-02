U Skotska bylo objeveno největší ložisko plynu za deset let. Těžaři v Británii jsou optimisté

Nové naleziště Glengorm východně od Skotska v Severním moři by mohlo pokrýt pět procent celkové spotřeby zemního plynu Velké Británie za rok. Objev naleziště oznámilo konsorcium firem, ve kterém drží čínská státní společnost CNOOC poloviční podíl, po čtvrtině italská firma Edison a francouzská ropná společnost Total.

Ložisko plynu obsahuje ekvivalent 250 milionů barelů ropy. To je nejvíce od roku 2008, kdy bylo objeveno ložisko Culzean. Objev přivítal i britský regulátor těžby ropy a plynu Oil and Gas Authority (OGA).

„Náš oficiální odhad počítá s tím, že v oblasti stále zůstává neobjeveno 10 až 20 miliard barelů ropy. Existuje velká šance, že se objeví i další významnější ložiska, pokud se zvýší počet zkušebních vrtů,“ tvrdí ředitel OGA Andy Samuel.

Viceprezident pro průzkum společnosti Total Kevin McLachlan zdůraznil, že se jedná o velký úspěch společnosti v Severním moři a naleziště splňuje maximální odhady, které firma měla. Už v roce 2017 se pokoušela najít nové zásoby plynu, ale neúspěšně.

Nový plán proti globálnímu oteplování: pouze obnovitelné zdroje a plynovody

Analytik konzultační společnosti Wood Mackenzie Kevin Swann je přesvědčen, že tento nález může pomoci celému sektoru těžby ropy a plynu. „Je to dobrý začátek pro tento rok,“ míní. Těžba nově objeveného plynu v oblasti Glengorm by podle něj mohla začít do pěti let. Rozsah naleziště prý slibuje ekonomickou návratnost i přes vyšší náklady na těžbu, aby se zajistila její bezpečnost.

Britský sektor těžby ropy a plynu se potýká s útlumem, v minulém roce počet nových průzkumných vrtů klesl na nejnižší úroveň od roku 1965. Analytici ale odhadují, že sektor by měl začít růst s tím, jak ropa od roku 2016 na světových trzích zdražuje.

Vývoj ceny ropy Brent



source: tradingeconomics.com

Objev zemního plynu ale nepotěšil ochránce přírody. Organizace Přátelé Země tvrdí, že by Spojené království mělo přestat podporovat těžbu ropy a plynu a zakázat průzkum nových oblastí.

Zemní plyn tvoří značnou část energetického mixu království. V Británii se v roce 2018 vyrobilo 335 TWh elektřiny. Z plynu to bylo 132 TWh elektřiny, což činí podíl necelých 40 procent. Nízkouhlíkové zdroje, tedy obnovitelné a jaderné, se podílely na produkci elektřiny z 52 procent.

