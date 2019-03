Rusnok: Dali jsme bankéřům dáreček

„Na podzim opatření vyhodnotíme a nepočítám, že bychom je zpřísňovali. Spíše možná budeme moci někde ulevit,“ říká o regulaci, která výrazně zahýbala s českým hypotečním trhem, guvernér centrální banky v rozhovoru pro týdeník Euro.

Česká ekonomika zpomaluje a nyní se rozhoduje, zda to bude hladké přistání, nebo přijdou nepříjemné otřesy. Nebylo by lepší, kdyby ČNB měla už nyní sazby výrazně výš?

Vyhodnocujeme zpětně naše kroky před každou čtvrtletní prognózou. Dosud jsme vždy dospěli k tomu, že i zpětně naše kroky odpovídaly potřebám ekonomiky. Celkem jsme tak loni zvyšovali sazby pětkrát. Jak úspěšné bylo utahování měnových podmínek, ukáže až delší časový odstup. Musím ale připustit, že bychom byli nyní v komfortnější situaci, kdybychom v normalizaci měnové politiky pokročili dál.

Očekáváme zpomalování ekonomiky, nevíme jak dlouhé a jak hluboké bude, a to je vždy příjemné mít větší prostor pro uvolňování měnové politiky. Ale jsme tam, kde jsme. Říkám, zaplať pánbůh za to. Co by za naši situaci dali jiní.

Není navíc všem dnům konec. Situace je nejistá, nikdo si netroufá na nějaké silné předpovědi. Jsou zde na jedné straně signály zpomalování, až téměř k recesi, ale i opačné, které naznačují, že nic dramatického se neděje a česká i evropská ekonomika porostou dále.

Každopádně v pro nás klíčové části Evropy se zlepšila zaměstnanost, vzrostly mzdy. Rostou i v Německu a tamní vláda je nyní i ochotnější utrácet, takže našeho klíčového obchodního partnera nevidím až tak zasaženého problémy ve střednědobém horizontu.

Přitom v Německu se nyní recesi vyhnuli jen o kousek…

Prognózy se nyní hodně upravují. Minulý týden jsem neformálně hovořil s guvernérem Bundesbanky Jensem Weidmannem a pesimisticky na mě nepůsobil.

Rostoucí mzdy na jednu stranu táhnou spotřebu a pomáhají ekonomice, ale na druhou stranu způsobují problémy s produktivitou a konkurenceschopností českých firem. Nebojíte se toho?

Není to nic, co by nás překvapovalo a opakovaně to zmiňujeme. Takto rychlý růst mezd není udržitelný. Domníváme se, že začne zpomalovat a vrátí se někam k pěti procentům nominálního růstu. Na současných osm procent ekonomika nemá. Stále to žije do značné míry z rezerv, které v podnikové sféře byly z doby krize a pokrizového oživení. Souhlasím s tím, že v současnosti už jde do tuhého. Letošní rok bude dojíždět setrvačností, ale myslím, že v dalších letech růst mezd citelně zpomalí.

