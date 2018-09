Šéf českého T-Mobile odchází a říká: Čekejte digitální tsunami

Český trh mobilních operátorů je – mírně řečeno – specifický. T-Mobile, O2 i Vodafone nabízejí své balíčky tarifů za vysoké ceníkové ceny. Když je však nařknete z toho, že jsou drazí, odpoví šalamounsky, že ve skutečnosti své tarify prodávají mnohem levněji.

Výsledkem každopádně je, že lidé v Česku platí za mobilní služby víc než obyvatelé jiných států. „Ano, ceny v rámci celé České republiky jsou nad průměrem Evropské unie. Ale ta ziskovost je tady proto, abychom mohli investovat,“ přiznává dlouholetý šéf T-Mobile Milan Vašina, který k 1. říjnu ve své funkci končí.

V lednu jste oznámili, že chcete výrazně investovat do stavby optických sítí. Jen letos to mělo být půl miliardy až miliarda korun. Daří se vám získávat zákazníky?

Uváděli jsme, že letos budeme rádi, když připojíme nějaké desetitisíce zákazníků. Je to pomalé, protože v Česku je extrémně složitá legislativní situace. Získat veškerá povolení, abyste mohli tuto investici realizovat, trvá průměrně 18 měsíců. Reálně začínáme stavět ve třetím a čtvrtém kvartálu.

Kde budete stavět? Budou to například menší či okresní města, kde ještě rozumná infrastruktura chybí?

Ano, díváme se na to, co dává smysl, abychom nebudovali druhou či třetí síť vedle sebe. V dnešní době se soustředíme na střední města, protože je důležitá určitá hustota obyvatel, řekněme od 30 tisíc. Co se týče našich plánů, budeme stavět, ale i kupovat stávající poskytovatele sítí, kteří mají infrastrukturu.

Co bude s venkovskými oblastmi, které nejsou tak hustě osídlené? Zůstanou bez infrastruktury, nebo je – třeba ve spolupráci s ostatními operátory – plánujete také pokrýt?

V dnešní době je česká 4G síť jedna z nejlepších v Evropě. To znamená, že pokrytí těchto oblastí se bude dál rozšiřovat. A teď je otázka, jestli to bude výstavba optických kabelů, nebo to bude takzvaný fixní internet vzduchem, kdy máte jednotlivé uzly propojeny opticky a ke koncovému zákazníkovi jde signál bezdrátově. Abych byl upřímný, je to stále ve stádiu vyhodnocování, kam až se dostaneme při pokrývání optikou.

