Hypotéky budou zdražovat, říká člen představenstva ČSOB Sadil

Ekonomika v loňském roce nasadila vysoké tempo. Profitovaly z toho banky včetně ČSOB, která vykázala rekordní výsledky. Myslíte, že to bude pokračovat?

Jsme relativně optimisté. Rostoucí trend by měl setrvat i letos. Určitě se ale do vývoje promítne zvýšení úrokových sazeb, které do úvěrového byznysu už přineslo tlak na úrokové marže. To se následně přímo promítá do profitability úvěrových produktů a samozřejmě i bank samotných.

Chystáte se také zvyšovat sazby?

Prostředí na trhu je silně konkurenční. Zůstaneme-li u hypoték, kde je úroková marže nižší než u spotřebních úvěrů, neodpovídá růst externí sazby, tj. sazby pro klienta, rychlosti růstu zdrojů. Ale i tak je růst sazeb v nové produkci roku 2018 zřetelný.

ČSOB stejně jako ostatní banky transformuje svou pobočkovou síť. Jak to bude vypadat u vás?

Distribuční síť a její hustota je důležitá. Loni jsme snížili počet poboček o desítky, ale ve skutečnosti se jednalo v naprosté většině případů pouze o slučování vybraných poboček ČSOB a Finančních center Poštovní spořitelny, takže teď chodí klienti obou značek na jedno místo. Já se ve své nové roli nechystám pobočky nějak dramaticky redukovat. Budu se chtít podívat na jejich smysluplné uspořádání a jejich roli, zejména v případě blízkého „sousedství“ s pobočkami České pošty, se kterou jsme loni získali novou desetiletou smlouvu.

Uvažujete o hypotéce? Spočítejte si její výši v kalkulačce

Bude pokračovat prodej nemovitostí?

Prodej našich budov již v minulosti probíhal a počet nemovitostí, které v současnosti vlastníme, není nijak dramaticky vysoký. Ve velkých městech si nějaké budovy necháváme, některé z nich rekonstruujeme, například v Plzni či Ústí nad Labem. Zatím nevidím důvod, proč bychom nějak masivně prodávali.

Do čeho hodláte letos investovat?

Určitě plánujeme investovat do lidí a do IT. U lidí jsou to především tréninky a rozvoj, u IT pak bezpečnost a inovace. Bankovní svět se dnes stává IT průmyslem a závislost na technologiích je obrovská. Bez kvalitních lidí s klientských přístupem a bez IT bychom našim klientům nemohli dodávat služby v kvalitě, která se od nás čeká.

Kdy podle vás bude možné v Česku vyřídit hypotéku přes mobil či počítač na pár kliků?

Už dlouho poskytujeme hypotéky po webu, sednete si k počítači, naskenujete dokumenty, s bankéřem komunikujete přes videokonferenci. Jestli dokážeme poskytovat hypotéky bez účasti bankéře čistě jen přes aplikaci, si nejsem jist. Banka i klient stále určitou míru fyzického kontaktu u služby hypotečního úvěru potřebují. Společně řeší přípravu a dokládání nejrůznějších podkladů, kterých je vlivem nemovitosti, která do procesu vstupuje, zkrátka trochu více.

Banka přesto má obrovské množství dat. Jak je budete využívat?

Je to výhoda velkých bank, že máme množství dat o našich klientech. Řada klientů má díky tomu např. předschválené úvěry. Nově je možné na základě analýzy dat upravovat na míru také třeba pojistné produkty. Do práce s daty investuje celá skupina KBC a v tomto budeme i my pokračovat.

Spolupracujete s nějakými fintechovými firmami? Dříve se mělo za to, že udělají v bankovnictví revoluci, dnes už chtějí být aspoň partnery bank.

Chceme být v kontaktu s fintechovými firmami. Otázkou je, kolik z navázaných kontaktů se dá překlopit do nějaké formy spolupráce.

ČSOB loni zvýšila zisk o 16 procent. Celkový objem aktiv vyšplhal na 202 miliard

ČSOB chce zavádět nové služby na České poště. Co můžeme čekat?

ČSOB zahájila nabídku pojištění na poště letos v lednu. Probíhá proškolování lidí, kteří finanční služby klientům nabízí, a nabídku služeb budeme dále rozšiřovat. Nejvíce viditelné to bude asi v oblasti pojištění.

Dlouho jste byl šéfem Hypoteční banky. Bude pokračovat nárůst hypotečních úvěrů, i když ceny bytů prudce rostou?

Ceny bytů jsou určitě zajímavé téma. Nemyslím si, že jsme ve fázi nafukující se obří bubliny a máme se obávat dramatického propadu cen nemovitostí. Růst cen je zapříčiněn nedostatečnou nabídkou. Myslím tedy, že růst hypotečního byznysu, pokud nastane, bude pomalejší, ale nejsme v situaci, kdy bychom se měli dočkat prudkého poklesu.

Myslíte, že průměrná hypoteční sazba vzroste letos například nad tři procenta?

Jsem v tomto opatrný, protože jsem dlouhou dobu říkal, že už jsou sazby na minimu a pořád dál klesaly. Těžko se tedy odhaduje i růst. Každopádně je zajímavé, že zažíváme růst úrokových sazeb, i když jen velmi pomalý. Trend zdražování hypoték bude podle všeho pokračovat.

Developer Sekyra: Dostupným bydlením zabráníme odlivu mozků

Čtěte také: