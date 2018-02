Nejméně za šest měsíců. V lednu byly sjednány hypotéky za 16,5 miliardy

V lednu bylo sjednáno 7783 hypoték, což je o 1568 smluv méně než o měsíc dříve. Leden ale většinou bývá jedním z nejslabších měsíců roku. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu.

„Letošní leden se nikterak nevymykal běžnému vývoji počátku roku. S počátkem roku je počet sjednaných úvěrů obvykle nižší, protože sjednání smluv následuje poptávku po úvěrech s určitým zpožděním. Projevuje se tak absence poptávky během prosincových svátků,“ uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Objemy v lednu také zaznamenaly pokles. V prvním měsíci 2018 byly sjednány hypotéky za 16,5 miliardy korun, což je nejméně od července 2017. Meziměsíční pokles činí 3,6 miliardy korun.

Nárůst průměrné úrokové sazby byl proti prosinci více než dvojnásobný, upozornil analytik společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák. Pokles objemů i počtů poskytnutých úvěrů podle něj není velkým překvapením, v meziročním srovnání je tomu tak vždy. Mezi bankami je neustále silný konkurenční boj, a je tak stále možné získat sazbu kolem dvou procent s pětiletou fixací, podotkl.

„Ve větším absolutním rozsahu hypotéky během jediného měsíce zdražily naposledy v červenci roku 2009. Tedy ještě předtím, než se na tuzemském hypotečním trhu naplno projevily důsledky světové finanční krize,“ uvedl analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda. Tehdy hypotéky během měsíce zdražily o 0,11 procentního bodu. V procentuálním vyjádření se hodnota průměrné sazby během jediného měsíce zvýšila znatelněji než letos v lednu naposledy v srpnu 2007, v době tehdejšího boomu hypoték, kdy její meziměsíční nárůst odpovídal 5,6 procenta. Letos v lednu to bylo o 4,1 procenta. Letošní razantní nárůst odpovídá podmínkám na mezibankovním trhu, na kterém bankám zdražují zdroje, dodal.

„Prostřednictvím růstu úrokových sazeb na hypotékách se sníží poptávka po nákupu nemovitostí. Díky tomu se zbrzdí růst cen nemovitostí a zmírní se přehřívání realitního trhu,“ míní analytik BH Securities Štěpán Křeček. Současná ekonomická situace povede podle něj k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Lidé, kteří uvažují o hypotéce, by proto měli volit fixaci úroků na co nejdelší dobu. V dohledné budoucnosti se podmínky pro pořízení hypotéky budou zhoršovat, odhadl.

Ze statistik ČNB o úvěrech na bydlení vyplývá, že se za loňský rok rychleji navýšil objem refinancovaných úvěrů než nových úvěrů na bydlení. Rychlost růstu objemu refinancovaných úvěrů v zásadě odpovídá vývoji z posledních let, zpomalil však růst objemu nových úvěrů. Vzhledem k objemu nesplacených zůstatků úvěrů na bydlení na trhu, poklesu počtu nových úvěrů a skutečnosti, že více než dvě třetiny klientů stále zůstávají při změně fixace věrných svému původnímu poskytovateli úvěru, lze předpokládat, že v letošním roce bude boj o refinancování opět silný, dodal Rajdl.

Každá druhá realitní transakce je podle realitní kanceláře Next Reality financována prostřednictvím úvěru. „Z toho důvodu také očekáváme postupné snižování poptávky po nemovitostech, avšak zatím bez jakéhokoli vlivu na cenu. To se týká zejména větších měst, kde jsou ceny stabilnější. Růstový trend úrokové sazby očekáváme i v únoru, a to o 0,1 bodu,“ odhadl ředitel finančních služeb Next Reality Jiří Vagner.

