Rusko připravuje revoluci v jaderné energetice. Slibuje nové palivo

Ruský výrobce jaderného paliva Tvel, který je dceřinou společností státního Rosatomu a dodává palivo i do elektráren Temelín a Dukovany, slibuje výrobu nového bezpečného paliva, jež by vyloučilo havárii podobnou té, ke které došlo v japonské Fukušimě. Ruská firma se chce stát dominantním globálním dodavatelem bezpečného paliva do reaktorů.