Jaderný útlum: ve výstavbě je nejméně reaktorů za poslední dekádu

Loňské výsledky jaderné energetiky nejsou žádná sláva. Do provozu bylo ve světě uvedeno devět reaktorů místo 17 původně avizovaných. Dalších pět se začalo stavět, ale současně bylo též pět reaktorů odstaveno. K dnešnímu dni je ve výstavbě 49 jaderných bloků, což představuje nejnižší počet za posledních deset let. Na žádnou velkou renesanci jaderné energetiky to tedy nevypadá.