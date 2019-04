O vízum do Ruska smíte požádat nejdříve tři měsíce před plánovanou cestou, přičemž učinit tak můžete jak na oficiálních místech, jakými jsou ruská velvyslanectví, konzuláty, případně vízová centra, tak i prostřednictvím některých cestovních kanceláří. Žádat o něj online možné není, a to samé platí i pro případ, že byste tuto povinnost chtěli vyřídit snad až na hraničních přechodech.

Aby vám mohlo být vízum uděleno, musí váš pas zůstat platný i šest měsíců po předpokládaném opuštění ruské federace. Kromě toho je ještě před odesláním žádosti potřeba obstarat si pozvání k návštěvě ruské federace, která bude ověřena tamním imigračním úřadem, nebo voucher ruské cestovní kanceláře. Samozřejmostí je fotografie a sjednané cestovní zdravotní pojištění na celou dobu plánovaného pobytu.

Druhů víz je celá řada

V závislosti na tom, za jakým účelem do Ruska cestujete, se bude lišit i druh víza, o nějž jste povinni si zažádat. Víza samotná se pak dělí na turistická, obchodní, tranzitní, humanitární, studijní, soukromé, pracovní či vízum pro rodinné příslušníky občanů Ruské federace.

Máte-li v plánu navštívit Ruskou federaci výhradně za poznáním, návštěvou rodinných příslušníků, potažmo přátel, nebo z důvodu lékařské, případně jednorázové obchodní cesty, přičemž váš pobyt nebude delší než 30 dní, pak budete potřebovat vízum turistické. To může být jednovstupové, či dvouvstupové, ovšem druhá varianta je cizinci udělena pouze tehdy, pokud v rámci svého zdejšího pobytu předpokládá návštěvu sousedních zemí. Za jeho vystavení zaplatíte Vízovému centru Ruské federace v České republice celkem 1 720 korun, přičemž jeho vyhotovení zabere maximálně 20 pracovních dní.

Pakliže jedete do Ruska čistě z obchodních důvodů, přičemž vaše návštěvy této země budou častější, vyplatí se vám zažádat o vízum obchodní. To může platit 90 dní, ale klidně i šest měsíců nebo celý jeden rok. Je udělováno na základě pozvání, například od tamních autorit či právnické osoby. Cena za jeho vystavení je rovněž 1 720 Kč.

Pokud patříte mezi ty, kteří míří do Ruské federace za vzděláním, pak budete potřebovat studijní vízum. Takové vízum může být jednovstupové či dvouvstupové, přičemž váš studijní pobyt zde nesmí být delší než 90 dní. V případě nutností je sice možné jej na místě prodloužit, ne však na dobu delší než jeden rok. Podobně jako u předchozích typů, i tentokrát je k žádosti potřeba doložit písemné pozvání ze strany ruského vzdělávacího zařízení. Za vydání jednovstupového studijního víza žadatel zaplatí 2 680 korun, v případě dvouvstupového pak dokonce 3 870. Mějte však na paměti, že váš pas musí být platný i 18 měsíců po vydání tohoto víza. Standardní pracovní vízum je občanům České republiky udělováno na dobu 90 dní, to však neznamená, že by nemohlo dojít k jeho prodloužení. Aby mohlo být vízum prodlouženo, musí dotyčný nicméně doložit platnou pracovní smlouvu. Existují víza jednovstupová, dvou i vícevstupová, přičemž nejdelší možná platnost činí tři roky. A právě podle počtu vstupů se odvíjí i konečná cena. Ta se pohybuje v rozmezí od 2 460 do 5 980 korun.

O tranzitní vízum musí občan ČR žádat v případě, že cestuje přes Rusko silniční či železniční dopravou, a to po dobu do 10 dní. V případě letecké dopravy je tento časový interval zkrácen na dny tři. Pokud nad ruským územím pouze prolétá, přičemž se jedná o let přímý, pak samozřejmě žádné vízum nepotřebuje. A to samé platí i tehdy, pakliže na některém z místních letišť pouze přestupujete, přičemž rozdíl mezi příletem a odletem nepřesáhne 24 hodin a vy se po celou tuto dobu budete pohybovat v tranzitní zóně. Cena za vydání tranzitní víza je 1 720 Kč.

Míříte-li do Ruska za účelem nějaké dobročinné či humanitární mise, ale i tvůrčí, vědecké či kulturní činnosti, bude se vás týkat vízum humanitární. I v jeho případě platí, že musíte obdržet oficiální pozvání ze strany ruské právnické osoby, případně tamních úřadů. Na základě tohoto typu víza se smíte v rozlohou největší zemi světa zdržet 90 dní i celý jeden rok. Vstup na její území může být jednorázový, dvojitý, případně několikanásobný. Za vydání humanitárního víza zaplatíte podobně jako v předchozím případě 1 720 korun.

Co se soukromého víza týče, to je udělováno občanům ČR na základě pozvání od občana Ruské federace, případně cizího státního příslušníka, kterému bylo přiznáno povolení k pobytu v této zemi, nebo právnické osoby. Využít ho lze tehdy, když dotyčný jede do Ruska za účelem návštěvy svých blízkých rodinných příslušníků. Může být jednovstupové, nebo dvouvstupové, přičemž návštěva nesmí trvat déle než 90 dní. Zaplatíte za něj 1 720 korun.

Vízum pro rodinné příslušníky občanů Ruské federace slouží všem těm, jejichž příbuzní legálně pobývají v České republice a kteří chtějí v doprovodu ruského občana vstoupit na území Ruska. Takové vízum může být jednovstupové či dvouvstupové, přičemž jeho platnost je do 90 dní. Na žádosti o udělení víza je mimo jiné nezbytný podpis daného ruského občana žijícího v ČR.